Lisboa vai celebrar mulheres compositoras esquecidas pela história

Primeira edição do CRIVO percorre séculos de música feita por mulheres, de mosteiros medievais às salas de concerto contemporâneas. Festival estreia-se a 18 de Setembro.

Tianyi Lu
DR | Tianyi Lu
Há um novo festival em Lisboa e é dedicado às mulheres compositoras. O CRIVO estreia-se a a 18 de Setembro e prolonga-se até 2 de Outubro, trazendo à cidade um programa inteiramente dedicado à música escrita por mulheres, da Idade Média aos dias de hoje.

Entre as artistas homenageadas estão Hildegard von Bingen, Élisabeth Jacquet de La Guerre, Fanny Mendelssohn, Florence Price e Andreia Pinto Correia, mas apenas alguns dos mais de 30 nomes que o festival dá a ouvir, numa proposta que atravessa séculos, geografias e estilos.

Na sua primeira edição, o CRIVO – cuja direcção está a cargo de Luísa Correia da Silva, com produção da associação cultural CONTRÁRIA e curadoria musical de Inês Thomas Almeida – reúne concertos, cinema e encontros para pensar a história da música de outra forma, integrando compositoras que ficaram fora dos cânones oficiais.

Ao longo de duas semanas, estão programados quatro concertos comentados pela musicóloga Inês Thomas Almeida, a estreia nacional do documentário Fanny: The Other Mendelssohn (2023), de Sheila Hayman, e a conferência “As mulheres compositoras. Processos de exclusão e de resistência”, por Rui Vieira Nery. O festival inclui ainda o Fórum Ensino, uma conversa sobre a presença destas criadoras nos programas pedagógicos das escolas de música.

O cartaz conta com intérpretes de destaque, entre eles o Grupo Vocal Olisipo, o pianista Raúl da Costa com a Camerata Atlântica, a Real Câmara – Orquestra Barroca e a Orquestra Gulbenkian, dirigida por Tianyi Lu e com Jay Campbell no violoncelo. A programação reparte-se entre as Carpintarias de São Lázaro, a Fundação Calouste Gulbenkian, o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, a NOVA FCSH e o Goethe-Institut.

Entre as compositoras representadas encontram-se figuras como Cássia de Constantinopla, Clara Schumann, Germaine Tailleferre, Grażyna Bacewicz, Berta Alves de Sousa ou Clotilde Rosa, num leque que vai do século IX até ao presente. Homenageando o trabalho destas mulheres, o festival propõe um repertório raro em Portugal e essencial para uma visão mais completa da História da Música.

Vários locais (Lisboa). 18 Set-2 Out

