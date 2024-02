Lisboa vai ter concerto gratuito para celebrar Mês da História Negra

Concerto “L’USAfonia – The Soul of Black History Month", no São Luiz

A Câmara Municipal de Lisboa e a Embaixada dos Estados Unidos voltaram a juntar-se para promover o concerto L’USAfonia – The Soul of Black History Month. Com curadoria de Ricardo José Lopes, Selma Uamusse e João Leandro, esta segunda edição terá lugar no São Luiz, no próximo dia 27 de Fevereiro, terça-feira, às 19.00. Em palco, músicos lusófonos afro-descentes vão interpretar temas do cancioneiro afro-americano das décadas de 1960 e 1970, passando pelo soul, o jazz e o r&b.

“Este programa faz parte da Iniciativa Diplomática Música Global do Departamento de Estado dos EUA, que usa o poder da música para construir ligações, paz e compreensão mútua entre todas as pessoas, a propósito da celebração do Black History Month. Laurin Talese, referência americana do jazz, irá actuar em representação dos programas Arts Envoy e Global Music Diplomacy Initiative”, desvenda-se no mesmo comunicado da Câmara Municipal de Lisboa, que também cita o presidente da autarquia, Carlos Moedas: “Também nós sentimos um grande orgulho nas várias comunidades afro-descendentes que muito contribuem para a força da cultura lusófona.”

Os bilhetes gratuitos vão ficar disponíveis ao público no dia 27, a partir das 15.00, para serem levantados na bilheteira do São Luiz (limite de dois bilhetes por pessoa). A abertura de portas terá lugar às 18.30. Caso não consiga lugar, poderá ver o concerto através da transmissão online, que será assegurada pela revista Bantumen.

São Luiz Teatro Municipal, Lisboa. 27 Fev, Ter 19.00. Grátis, mediante levantamento de bilhete no próprio dia, a partir das 15.00

+ Startups portuguesas têm apenas 1% de empreendedores negros

+ ‘Aventureira Marielle’: um livro infantil sobre orgulho afro e amor-próprio