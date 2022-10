Lisboa vai ter uma semana dedicada aos cemitérios

Jazigo dos Viscondes de Valmor, no Cemitério do Alto de São João

Visitas guiadas, passeios fotográficos, palestras virtuais e até música. Através da Semana Cultural nos Cemitérios de Lisboa, a Câmara Municipal desafia a população a conhecer melhor e sem medos o rico património histórico, artístico e social dos cemitérios da cidade, apresentando um programa diverso composto por 20 actividades gratuitas.

Cemitério Alemão, Cemitério do Alto de São João, Cemitério Britânico de Lisboa, Cemitério da Ajuda, Cemitério de Benfica, Cemitério do Lumiar, Cemitério dos Olivais e Cemitério dos Prazeres são os oito locais onde irá decorrer, pela primeira vez, a Semana Cultural nos Cemitérios de Lisboa.

Logo no primeiro dia, ao final da tarde, terá lugar um passeio fotográfico no Cemitério dos Prazeres, numa visita acompanhada pela Associação Portuguesa de Arte Fotográfica que ajudará os participantes a tirar o melhor partido da máquina. Também a pode levar para uma visita nocturna que acontecerá poucas horas depois no mesmo cemitério, na companhia do historiador Licínio Fidalgo, que conhece bem os cantos à casa. E às 21.30, a Capela do Cemitério dos Prazeres recebe um concerto do Coro da Assembleia da República.

Na manhã de 9 de Outubro, os Urban Sketchers Portugal, conhecido colectivo de talentosos observadores urbanos, irá ao Cemitério do Alto de São João ajudar a desenhar elementos à vista de todos, dos anjos e bustos, às árvores e flores. É também no Alto de São João que poderá conhecer o interior de locais de acesso restrito, como o Jazigo dos Beneméritos da SCML, a Cripta dos Combatentes da Grande Guerra, a Casa das Autópsias / Depósito de Falecidos e a ante-câmara do Crematório e Capela, no Dia Aberto no Cemitério, que na verdade serão dois, a 11 e 13 de Outubro.

A 15 de Outubro é livre de visitar o Cemitério Britânico de Lisboa, na Estrela, criado em 1717 para ingleses residentes em Portugal, ou o menos conhecido Cemitério Alemão, em Campo de Ourique, inaugurado em 1822. O programa inclui ainda três palestras sobre cemitérios, nos dias 9, 11 e 12 de Outubro. A primeira será sobre como identificar figuras e símbolos da Mitologia Clássica na arte tumular de Lisboa; a segunda sobre o património da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa nos cemitérios da cidade; e a última abordará a incorporação nos cemitérios de elementos da arquitectura portuguesa do início do século XX.

O programa completo está disponível no site oficial da Câmara Municipal de Lisboa e, apesar de todas as actividades serem de participação gratuita, a inscrição é obrigatória através de email (cemiterios@cm-lisboa.pt).

