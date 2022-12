Lisbon by Time Out. O novo jornal em inglês da Time Out

Há números que valem mais que mil palavras. E, apesar de a nossa especialidade serem as palavras, é à volta dos números que escrevemos o primeiro editorial do novo Lisbon by Time Out, que chega às bancas nesta quarta-feira. Foram aliás os números que nos deixaram com a pulga atrás da orelha desde que nos ocorreu escrever um jornal em inglês, para estrangeiros. Residentes ou de passagem. Em trabalho ou lazer. Rendidos ou à descoberta. Foram os números que nos convenceram a deixar de escrever palavras apenas em português para portugueses, mas em inglês para estrangeiros. Para os novos lisboetas e para os lisboetas provisórios. Para os que vieram para ficar e para os que vieram para voltar.

Leia os números, que esses não têm língua, e faça as contas, que a matemática não tem nacionalidade: numa década, os cidadãos estrangeiros a morar em Portugal aumentaram 37%. São já 5,2% do total da população, ultrapassando as 540 mil pessoas. Só em Lisboa, a cidade que nos orgulhamos de conhecer como ninguém, moram já 294.736 cidadãos estrangeiros.

Se mudarmos a equação para o turismo, os algarismos não são menos impressionantes. Os estabelecimentos turísticos portugueses receberam 2,9 milhões de hóspedes em Setembro deste ano, o que corresponde a um aumento de 41% face ao mesmo mês de 2021. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), no nono mês do ano, os proveitos dispararam 70% para 608,2 milhões de euros, uma subida de 21,3% face a 2019, o melhor ano do turismo de sempre até agora. A subida no número de dormidas mais notável foi – está-se mesmo a ver – na região de Lisboa: 201,9% em comparação a 2019.

Nem tudo são rosas, bem sabemos, mas estamos a falar de números, não de flores. E os números dizem-nos que vale a pena olhar para a cidade do ponto de vista de quem a escolheu para viver ou visitar, em vez de falar apenas de locais para locais. Os números valem mais de mil palavras. Valem todas as que escrevemos a partir de agora, todos os meses, entre notícias, reportagens, entrevistas e perfis. Valem as últimas tendências da cidade, a agenda, os restaurantes, as lojas, os museus, os bares e as pessoas de Lisboa. Valem a reflexão do impacto que os números têm, não só nas palavras, mas nas ruas da cidade.

Lisboa é vossa. Lisboa é nossa. Lisboa é by Time Out.



