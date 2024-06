Lisbon for Visitors 2024: a Time Out em inglês que chegou mesmo a tempo do Verão

A nova edição do guia da cidade para visitantes já está à venda – e não lhe faltam os melhores restaurantes e bares, as lojas, miradouros e museus obrigatórios, fado, festivais e as melhores praias a menos de uma hora de Lisboa.

Onde está o melhor de Lisboa?

Estará à mesa, com pão para ensopar no molho, e molho para mergulhar o bitoque, e bitoque para provar que um bife frito com um ovo estrelado em cima é uma combinação única que pode bem transformar-se na melhor recordação da cidade? Ou estará debaixo de água, num passeio pelo rio, num mergulho no mar, no sol que se põe num horizonte ondulado?

Estará no topo de uma colina, a deixar ver os telhados da cidade, ou estará quase ao nível da calçada, visto pelos olhos inocentes e divertidos de uma criança?

Estará o melhor de Lisboa no silêncio que se faz quando se vai cantar o fado, nos olhos fechados a evocar a saudade ao som da guitarra portuguesa? Ou antes no ruído delirantemente ensurdecedor dos festivais de Verão? É capaz de estar na arte dos museus e galerias da cidade, nos cocktails dos bares e discotecas, nos charriots das lojas com mais pinta.

Onde está o melhor de Lisboa? Não pergunte mais: está na Lisbon for Visitors, pois claro. Uma revista pensada para quem visita a cidade em busca do melhor. Boas leituras. E boa Lisboa.

