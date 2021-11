Lisbon Shopping: o comércio local da cidade tem uma nova plataforma online

Restaurantes, mercados, hotéis, ateliês, cabeleireiros e, na verdade, todas as lojas do concelho de Lisboa podem aderir gratuitamente à nova plataforma lançada pelo município em parceria com a União de Associações de Comércio e Serviços (UACS). Lançada a 16 de Novembro, Dia do Comércio, a Lisbon Shopping nasceu para dar “visibilidade digital ao comércio local”, num directório online que disponibiliza “informação atualizada, útil e relevante”, descreve a Câmara Municipal de Lisboa (CML) em comunicado.

Na Lisbon Shopping já se encontram muitas lojas da cidade, pesquisáveis por ramo de actividade ou por bairro e localização, mas o objectivo é que o número de espaços vá crescendo à medida que os comerciantes se vão inscrevendo, de forma totalmente gratuita, numa plataforma que lhes permite “contar a sua história, criar campanhas e ofertas especiais e ainda ampliarem a sua presença no digital ao permitir ligações aos seus sites, lojas online e redes sociais”. E os próprios clientes também se podem registar, de forma a guardar as suas lojas preferidas e criar roteiros, até porque que a Lisbon Shopping também inclui locais de interesse de Lisboa como jardins ou museus.

Esta não é a primeira vez que a CML apoia um projecto de promoção do comércio local. Em Março deste ano, estabeleceu uma parceria com o Grupo CTT que lançou uma app onde produtores locais e pequenos comerciantes, que tradicionalmente têm apenas actividade comercial física, passaram a ter acesso não só a uma plataforma electrónica onde podem vender os seus produtos, como a uma solução simples de entrega ao domicílio.

