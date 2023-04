Livia Drusilla, a poderosa mulher que teve Roma a seus pés

Domina é uma série italo-britânica, que estreou em 2021 nos canais por cabo Sky Atlantic, em Itália e no Reino Unido, e começa este mês a ser exibida em Portugal. Trata-se de uma produção que poderá encher as medidas a fãs de A Guerra dos Tronos, com uma diferença fundamental: esta história passa-se no planeta Terra e é inspirada em factos reais. Mais concretamente em Roma, focando a vida da poderosa imperatriz-consorte Livia Drusilla, mulher de Augusto, fundador do Império Romano.

A história está repleta de intrincados enredos régios que são excelentes matérias-primas para adaptações cinematográficas ou televisivas. É o caso de Domina, que acompanha a ascensão de Livia Drusilla, filha do senador romano Marco Lívio Druso Cláudio, na então República Romana, que precedeu o Império Romano. Ora, após o assassinato de Júlio César, Roma entrou em guerra civil e Lívia seguiu para o exílio. Dez anos mais tarde regressou e acabou por se tornar a mulher mais poderosa de Roma, ao casar com o homem que havia tirado tudo à sua família: Tibério Cláudio Nero Augusto, o primeiro imperador de Roma. Domina segue a evolução de Lívia, numa “saga familiar visceral e autêntica, fundamentada em precisão histórica, que dá vida às incríveis histórias verdadeiras das mulheres que criariam uma das dinastias mais duradouras e fascinantes de todos os tempos”, lê-se numa nota de imprensa da TVCine.

Filmada nos estúdios da Cinecittà, com realização de Claire McCarthy (Ophelia, The Luminaries) e argumento de Simon Burke (Zen, Fortitude), Domina tem guarda-roupa assinado por Gabriella Pescucci, oscarizada com o filme A Idade da Inocência (1993), de Martin Scorsese. Livia é interpretada por Kasia Smutniak (Perfect Strangers, Them, Devils), o seu pai Livius por Liam Cunningham (o Davos Seaworth de A Guerra dos Tronos) e o elenco conta ainda com uma participação muito especial: Isabella Rossellini, no papel de Balbina, a antagonista e proprietária de um bordel.

A primeira temporada de Domina tem oito episódios (a segunda está, para já, apenas confirmada) e será emitida todas as segundas-feiras no canal TVCine Emotion a partir de 10 de Abril. Após a estreia, os episódios ficam também disponíveis no serviço de vídeo on-demand TVCine+.

Domina. Estreia a 10 de Abril (T1). Seg 22.10

+ Todos os caminhos vão dar à Lisboa Romana

+ Comédia com a princesa de ‘House of The Dragon’ chega à Filmin