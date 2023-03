Livraria Barata abre uma “janela discreta” para os horizontes sonhados por 15 artistas

De 4 de Março a 28 de Abril, há novo ciclo de programação no espaço Livraria Barata – Lugar de Cultura, com arte, conversas e música.

Começa este sábado, 4 de Março, o novo ciclo de programação do espaço Livraria Barata – Lugar da Cultura, com a exposição "Janela Discreta Desenho e Outras Artes Gráficas". Com curadoria de Pedro Moura, o projecto é o resultado de um desafio lançado a artistas de diferentes formações e contextos para que criassem uma imagem que representasse aquilo que gostariam de ver das suas janelas. A exposição reúne um conjunto de desenhos, ilustrações, pintura, linogravura e outras artes gráficas, dando a conhecer as visões e perspectivas de artistas como Alexandre Camarao, Ana Maçã, Ana Margarida Matos, Ana Torrie, Ciço Silveira, Inês Cóias, Isabel Baraona, João Carola, João Fazenda, João Sequeira, Joana Mosi, Marta Teives, Nicola Lonzi, Marco Mendes e Patrícia Guimarães.

Mas não é só de arte gráfica que este evento se faz. Conversas, encontros, leituras, ateliês para famílias e concertos também constam do programa. A 14 de março, às 11.00, tem lugar uma visita comentada à exposição pelo seu curador, seguida de uma conversa com as artistas Ana Margarida Matos e Inês Cóias, que vão falar sobre o percurso e o processo criativo deste projecto.

Já a 28 de Março, às 18.00, acontece a conversa Não é olhar, é Agir. Com apresentação e moderação do curador Pedro Moura, e a participação dos artistas Ana Margarida Matos, Alexandre Camarao e Nicola Lonz, o tema em debate são as práticas de desenho e gráficas. No dia 19 de Março, às 11.00, a poesia de Sophia de Mello Bryner Andresen, na voz de Margarida Lacerda, é o mote para o espectáculo de música Solidó. Trata-se de uma apresentação dedicada às famílias com crianças até aos cinco anos de idade.

A rubrica Orquestra de Papel é outra atracção incluída nas propostas familiares. Desta vez no formato de um ateliê, os artistas Catarina Anacleto e Francisco Van Epps desafiam o público a viajar pelo universo do som, através do papel. A actividade vai decorrer nos dias 26 de Março e 23 de Abril, às 11.00.

No que diz respeito à música, há ainda o espectáculo Guitarras do Grácio & Convidados, que pretende homenagear a obra do mestre Gilberto Grácio e divulgar a importância da guitarra portuguesa nas obras de Carlos Paredes, António Chainho ou António Eustáquio. Este segmento da programação também inclui concertos comentados.

Por fim, há o clube de leitura e o evento, a 18 de Março, “A Libertação das Amarras da Sexualidade Feminina”, com Xana F.

A entrada é gratuita para toda a programação, mas sujeita a marcação prévia. Destina-se a todas as idades.

Av. de Roma, 11-A (Alvalade). Até 28 abr. Entrada Livre.

