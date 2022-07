Livraria Trindade oferece recompensa de 500€ a quem encontrar bandeira roubada

“ROUBO! Agradece-se a quem puder partilhar! Foi roubada esta bandeira de ferro com mais de 100 anos na Rua do Alecrim 36. Alvíssaras a quem souber do seu paradeiro e puder passar a palavra”. Foi este o texto partilhado na passada segunda-feira nas redes sociais da Livraria Trindade, quando o proprietário António Pereira Trindade se apercebeu de que faltava um importante elemento na fachada desta Loja com História. E quem encontrar esta antiga bandeira em ferro forjado recebe uma simpática recompensa de 500€.

©Livraria Trindade A bandeira roubada

Mas mais importante que isso é ajudar a encontrar uma peça que, além de fazer parte do património da Livraria Trindade, faz parte do património da cidade de Lisboa. Fundada nos anos 60 do século passado por João Campos Pereira da Trindade na Rua Anchieta, este alfarrabista e antiquário foi transferido para a morada actual em 1988, onde em tempos tinha funcionado uma loja e armazém da fábrica de licores Âncora.

“Nós quando viemos ficámos com algum material da antiga Âncora”, explica António à Time Out. Entre esse material, encontravam-se duas pesadas bandeiras em ferro forjado, na altura maltratadas e posteriormente restauradas pela Livraria Trindade. Se na bandeira furtada se lê “Fornecedor da Antiga Casa Real”, na outra, que ainda se mantém na fachada, lê-se “Fornecedor da Presidência da República”.

“Foi cortada com uma rebarbadora e ninguém viu nada. Alguém se meteu em cima de uma carrinha e roubou. Na realidade, isto mostra o problema da zona da Baixa. Aqui à noite é um pandemónio e não há vigilância, a polícia raramente aparece”, lamenta António, que pede a todos os lisboetas que ajudem a encontrar esta valiosa peça pelas feiras da cidade. A Livraria Trindade merece e agradece.

Livraria Trindade. Rua do Alecrim, 32/36. 213 421 600. Seg-Sex 10.30-19.30.

