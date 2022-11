Lizzo é o mais recente nome a juntar-se ao cartaz do NOS Alive'23

Desde que anunciou o regresso de The Black Keys, na semana passada, a Evertything Is New ainda não parou de confirmar artistas para o festival do Passeio Marítimo de Algés.

A Everything Is New não pára de juntar nomes ao cartaz do NOS Alive'23. Desde que confirmou a presença dos norte-americanos The Black Keys, na passada quarta-feira, todos os dias úteis é confirmado um novo artista ou banda. Na quinta-feira foi Angel Olsen, na sexta foram os Idles, na segunda avançaram com Tash Sultana, e acaba de ser anunciada a estreia em Portugal de Lizzo.

A premiada rapper norte-americana vai subir ao palco principal do Passeio Marítimo de Algés a 7 de Julho, pouco menos de um ano depois da edição de Special, o quarto álbum de estúdio, que chegou ao segundo lugar do top norte-americano. Ao longo das suas 12 canções, assinadas por produtores de topo como Max Martin, Mark Ronson e muitos outros, o r&b, o disco-funk e a synthpop colidem.

Os bilhetes para o NOS Alive, que decorre entre 6 e 8 de Julho do próximo ano, já se encontram disponíveis online e nos locais habituais. Além do ingresso diário, à venda por 74€, há também um passe de dois dias, a 148€, e outro que garante o acesso aos três dias do festival por 179€.

