Ljubomir Stanisic celebra 13 anos de Bistro 100 Maneiras a recuperar pratos icónicos

Depois de uma votação online, foram escolhidos os cinco pratos que vão voltar a ser servidos no restaurante de Ljubomir no Chiado, mas só durante 13 dias.

O tempo passa, a família cresce e evolui, mas não deixa de se celebrar o que há para ser celebrado, no caso os 13 anos do Bistro 100 Maneiras, que Ljubomir Stanisic inaugurava em 2010 no Chiado, já depois de ter o 100 Maneiras ali ao lado, no Bairro Alto. Para marcar a data, o chef e a sua equipa regressaram ao passado. Foram buscar alguns dos pratos que mais deram que falar ao longo destes anos e pediram aos clientes e seguidores que elegessem os cinco que gostariam de voltar a provar num menu disponível apenas durante 13 dias.

Vieiras marinadas com trufas (24€), pitas finas com camarão, espinafres, cogumelos e pancetta (13€), risotto de cogumelos com gamba vermelha do Algarve (38€) e lasanha de lavagante e camarão (43€) foram alguns dos pratos que, ao longo dos anos, foram fazendo sucesso no Bistro 100 Maneiras, mas que acabaram por sair da carta porque é assim também que se faz um restaurante. Até 4 de Outubro, porém, voltam a estar disponíveis, depois de uma votação online que os elegeu como os preferidos. Na sobremesa, vai ser possível voltar a pedir a “tarta de queso", maple syrup e noz-pecã (9€).

Fabrice Demoulin

No Instagram, Ljubomir assinalou a data com uma mensagem a todos os que, com ele, têm feito a história da casa. “Hoje o nosso Bistro 100 Maneiras completa 13 anos de uma existência que se fez de tantos altos e de tantos baixos quantos os de uma vida inteira. Tem sido uma viagem de carrossel, tão feliz como desesperante por vezes. Cheia de amor e de zangas, de vitórias e dificuldades, de momentos especiais e idas a hospitais”, começa por escrever. “São 13 anos de um restaurante movido pela força dos nossos próprios braços (e bolsos!), que tem sobrevivido a todas as crises, pandemias e guerras de peito feito e cabeça erguida, sem nunca vergar na hospitalidade, na qualidade, na amizade.”

Esta quinta-feira, num jantar que pretendia dar o tiro de partida das festividades e revelar os pratos vencedores da votação online, o chef desfez-se em agradecimentos. “Todos os que nos acompanham ajudaram o Bistro a chegar aonde chegou. Conseguimos construir um Bistro sólido. Já somos muito cotas”, brincou, com a certeza de que o restaurante, que sofreu uma remodelação no ano passado, está pronto para as curvas.

E a festa não se faz também sem o regresso de alguns cocktails, uma aposta sempre forte da casa que tem João Sancheira como chefe de bar.

