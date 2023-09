Marlene Vieira recebe a eslovena Ana Roš para um jantar a quatro mãos

Em pouco mais de um ano, Marlene Vieira tem juntado, na cozinha do seu Marlene, a coqueluche da gastronomia em Portugal. Agora, a chef, sem se deixar intimidar, propõe-se a chamar os nomes que têm dado que falar a nível mundial. E não começa de forma tímida. Ana Roš, que conseguiu a proeza de pôr o mundo a olhar para a Eslovénia e para o seu Hiša Franko, onde tem três estrelas Michelin e uma estrela verde, vai cozinhar com a chef portuguesa no dia 2 de Outubro.

“É um enorme orgulho receber, no Marlene, uma chef e colega com quem me identifico muito, e que conquistou o título de melhor do mundo com a sua criatividade e valorização da natureza, produtos e produtores próximos do Hiša Franko”, refere Marlene Vieira, lembrando que, em 2017, Ana Roš foi considerada a Melhor Chef Feminina do Mundo pelo The World’s 50 Best Restaurants. “É muito gratificante ter a presença da Ana Roš no nosso país para, em conjunto, partilharmos e celebrarmos o melhor dos sabores de Portugal e da estação numa noite que promete ser uma experiência única de comunhão entre as gastronomias e produtos emblemáticos dos dois países”, acrescenta ainda.

Sobre o menu, com o preço de 300€ por pessoa (harmonização vínica incluída), pouco se sabe, sendo certo que cada chef trará o seu país à mesa, algo que ambas partilham. Basta lembrar o episódio de Chef’s Table, na Netflix, onde vemos Ana Roš no vale de Soča, no Norte da Eslovénia, onde fica o restaurante, a visitar produtores e a explicar passo a passo o seu trabalho. Na altura, quando se estreou o programa, o Guia Michelin ainda não existia na Eslovénia. Chegou em 2020 e o Hiša Franko foi imediatamente distinguido com duas estrelas e uma estrela verde.

O jantar está marcado para as 19.00 e arranca no Zunzum Gastrobar com dois cocktails.

+ Forno D’Oro é a 80.ª melhor pizzaria mundo e a única portuguesa na lista

+ Quem é que, este ano, terá o melhor pastel de nata de Lisboa?