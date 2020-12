Lojas Banema Studio recebem pop up da editora alemã Gestalten

O pop up dura até 6 de Janeiro do próximo ano e terá todos os dias um livro especial com direito a 5% de desconto.

Ao longo dos seus muitos anos de existência, a portuense Banema – que abriu loja em Campo de Ourique – conseguiu manter-se actual e focada naquilo que importa: a arquitectura e o design. Esta semana chega às lojas de Lisboa e Porto uma pop up da Gestalten com edições especiais da editora alemã. Arranca a 2 de Dezembro e fica até dia 6 de Janeiro de 2021.

A loja Banema, em Lisboa, tem já uma boa selecção de livros da editora berlinense, dedicados ao design, arquitectura, arte contemporânea, gastronomia ou moda. Mas este casamento de marcas vem de antes – já em 2019, a Banema Studio do Porto se tinha juntado à Gestalten para ser morada temporária das publicações da marca.

Agora, e ao longo de mais de um mês, as concept stores em Lisboa e no Porto vão receber mais de 60 títulos da editora, entre eles alguns dos mais recentes e aguardados como é o caso de Handmade in Japan, Be Well ou Family Adventures. Em destaque vão estar também alguns livros dedicados aos mais pequenos, sob a chancela Little Gestalten, como é o caso de Garbage Dog, Goliath ou Acrobat Family.

No dia de abertura, quarta-feira, haverá descontos especiais em todos os títulos, mas as ofertas vão mais além. Todos os dias deste pop up haverá aquilo a que chamam “Livro do Dia”, que estará em destaque e com um desconto de 5%. Esse livro vai dar vida à montra das lojas Banema como forma de anúncio, que será também feito atempadamente nas redes sociais da marca. Quem não se puder deslocar a nenhuma das lojas pode aproveitar a campanha também no site da Banema Studio.

Rua Coelho da Rocha, 27C (Campo de Ourique). Ter-Sáb 10.00-13.00/14.00-19.00. banema@banema.pt.

