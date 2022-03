Lojas e arte saem à rua só para recordar: Os Anjos não dormem

Ficar a conhecer estes quarteirões fica mais fácil quando alguns dos negócios e espaços culturais do bairro se juntam num só espaço. É o que vai acontecer este sábado naquela que é já a segunda edição d'Os Anjos não dormem, um mercado que tem como poiso The Indy House.

Durante um dia, o hotel cede salas comuns e jardins para que lojas (e não só) do bairro dos Anjos montem banca. Couve Lisboa, Armazém das Malhas, Casa Tigre e Tijolo Oficina são alguns dos espaços representados. Do lado dos comes e bebes, as especialidades ficam a cargo da Homemade American Goodies by MJ, da Zukar Bake House e do Primo Queijo, entre outros. Tudo isto musicado a rigor por um DJ set.

O evento, que permite dinamizar e promover o pequeno comércio do bairro, estende-se para lá do mercado, transformando-se, ao final do dia, num roteiro gastronómico. Pretexto para descobrir os sabores de sítios como o CaJa ou o Maria Food Hub e para estender o programa aos copos no Onda Cocktail Room, no Curva ou n'A Mata. Ficam todos ali ao lado.

The Indy House, Rua Maria da Fonte, 25. Sáb 12.00-20.00. Entrada livre.

