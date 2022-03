Night Stories: a festa lisboeta está de volta, agora dentro de portas

Depois do sucesso da edição do ano passado, com centenas de pessoas a passarem pela Avenida Ribeira das Naus, o Night Stories volta a Lisboa nos dias 1 e 2 de Abril, desta vez nas Carpintarias de São Lázaro. Uma festa distribuída por três pisos, com street food, música e instalações artísticas até às três da manhã.

É no terraço que vai ficar a zona de restauração, com as barraquinhas de street food preferidas da organização, entre elas o BBB Taste, Secret Oven e Barraka Belga, e com banda sonora garantida por Isaac Gens e Daria Daguzan a acompanhar os petiscos ao pôr-do-sol, com vista privilegiada para o Castelo de São Jorge.

No piso do meio, vai acontecer a grande festa, num ambiente funky e disco, com uma breakdance battle pelo meio. A programação inclui uma performance em vídeo de RezmOrah, além da música dos Cuca Monga e Señor Pelota, entre muitos outros artistas que animam a noite até de madrugada.

Quem preferir uma atmosfera mais intimista, a cave é o lugar ideal. As instalações de arte de Hugo Cantegrel e Pipsy Roque e os ritmos mais underground de Adam Purnell, Seiva e Sheri Vari vão dar um outro andamento a esta segunda edição. Em 2021, o Night Stories ganhou o prémio de Melhor Novo Evento nos Prémios Time Out.

Carpintarias de São Lázaro, Rua de São Lázaro, 72. Sex-Sáb (1 e 2 de Abril) 17:00-03:00. Bilhetes: 7,50€ (diário) e 12€ (passe de dois dias).

