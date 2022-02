Loures vai ter três novas escape rooms inspiradas em filmes e séries

No dia 10 de Fevereiro, o LoureShopping abre a porta a três novas escape rooms. Uma delas é inspirada em Harry Potter.

As escape rooms, também conhecidas como escape games, continuam a ser atracções populares. A prova é que há três novidades a caminho de Loures, mas propriamente do centro comercial LoureShopping. A inauguração está marcada para o dia 10 de Fevereiro, às 15.00.

Com missões inspiradas em séries e filmes, os temas destas salas (bem como os desafios a que serão sujeitos os participantes) vão ser Wizard School, baseado nos filmes de Harry Potter, 008: Licence to Escape, baseada num dos filmes do célebre agente secreto britânico, e Alex Rider: Spy Academy - Uma experiência AXN, baseado na série de televisão Alex Rider.

As novas salas, pensadas para desafios que se resolvem em equipa, são a mais recente novidade da Mission to Escape, uma cadeia que soma já cinco espaços em Lisboa, todos eles na zona de Arroios, e três na cidade do Porto.

Para quem se quiser aventurar na sala Wizard School, o mínimo são duas pessoas (30€) e o máximo sete pessoas (105€). Já para a sala Alex Rider: Spy Academy - Uma experiência AXN o máximo passa a ser de 15 pessoas (225€). A sala 008: Licence to Escape tem o mínimo de duas pessoas (50€) e o máximo de seis pessoas (90€). A duração de cada missão é de 60 minutos.

LoureShopping, Avenida Descobertas, 90. Seg-Sex 15.00-23.00 e Sáb-Dom 10.00-23.00.

