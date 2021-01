LU.CA continua online com conteúdo para toda a família

A programação do LU.CA para os meses de Janeiro e Fevereiro passará, em parte, para o palco online. É o caso do Festival Play, que regressa já este fim-de-semana.

O LU.CA – Teatro Luís de Camões fechou portas na Calçada da Ajuda, em sequência do novo confinamento, mas já marcou encontro online com todas as famílias, que continuam a poder usufruir da programação cultural infanto-juvenil a partir do conforto do seu lar. Este fim-de-semana, 16 e 17 de Janeiro, o Festival Play regressa em streaming, com um filme que nos mostra um verdadeiro caso de começo e recomeço, em verde e com atenção ao planeta Terra.

Com estreia marcada no Facebook, às 11.30, o documentário Uma Orquestra Especial (2005) conta a história de um grupo musical de jovens de Cateura, no Paraguai, que vive ao lado de um dos maiores aterros da América do Sul, e toca instrumentos feitos inteiramente de lixo. Além de um testemunho do poder transformador da música, é também o exemplo perfeito da fabulosa resistência do espírito humano.

“Não vos podemos receber na sala, como queríamos, mas levamos o cinema até às vossas salas, aos vossos quartos e aos vossos ecrãs”, lê-se no site do teatro, onde também é possível encontrar poemas para estes dias, playlists com música para espantar os males a dançar e muitas sugestões de leitura de Sara Amado, a autora da Prateleira de Baixo, um serviço de subscrição de livros em casa.

Relativamente à restante programação prevista para Janeiro, Macbad, a terceira aventura do Teatro Praga por clássicos shakespearianos, subirá ao palco em Junho, para festejar em grande o terceiro aniversário do LU.CA. Também a peça Niet Hebben, que regressaria ao LU.CA em Fevereiro, foi adiada. A nova data será anunciada em breve, juntamente com novidades para o online.

