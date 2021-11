Luccas Neto confirmado para a Comic Con Portugal

Luccas Neto, um dos maiores criadores de conteúdo brasileiros e fenómeno do entretenimento infantil, é a mais recente atracção a ser confirmada para a Comic Con Portugal, que decorre nos dias 9 e 12 de Dezembro, no Parque das Nações. Com o youtuber vem também Giovanna Alparone, sua irmã nos conteúdos ficcionais.

Com uma forte presença no YouTube, o canal infantil de Luccas Neto tem 36,2 milhões de subscritores, mais de 17 mil milhões de visualizações e 12 filmes lançados na Netflix. Em Portugal, o brasileiro já conquistou vasta uma legião de fãs. No início do mês, o seu espectáculo esgotou mais do que uma sessão na Altice Arena, em Lisboa, e no Multiusos de Guimarães.

Luccas Neto explora, actualmente, o licenciamento de diversos produtos, entre eles espectáculos, livros e filmes produzidos para várias plataformas.

"É um prazer estar de volta a Portugal, ainda por cima para este evento. Sou fã da Cultura Pop em todas as suas vertentes e esta será mais uma excelente forma de estar perto dos fãs portugueses e agora, pela primeira vez, acompanhado pela minha ‘irmã’ Gi. Estamos muito entusiasmados!", afirmou Neto, num comunicado emitido esta quarta-feira.

No primeiro dia do evento (dia 9) Luccas fará o lançamento mundial de seu novo livro em exclusivo na Comic Con Portugal, o qual estará à venda de imediato, na loja do recinto.

Mas a participação de Luccas e Giovanna, ou Gi como também é conhecida, não fica por aqui. No dia seguinte (dia 10), vão falar sobre as suas carreiras e ainda conhecer alguns fãs nos habituais Meet & Greet e sessões de autógrafos. Além disso, vão estar disponíveis para tirar fotos durante o evento.

Durante os quatro dias do evento, que acontece de 9 e 12 de Dezembro, os fãs poderão ainda ver de perto o actor Noah Schnapp, de Stranger Things, Lana Parrila, atriz que actualmente interpreta o papel de Regina Mills/Evil Queen, na série Era uma vez.

Os bilhetes estão à venda no site oficial do evento e vão do passe diário (10€/crianças e 30€-35€/adultos) ao passe geral de quatro dias (95€). Há ainda um pack Fast Lane (45€) e um pack VIP (145€), que incluem entrada rápida numa das duas modalidades de bilhete disponíveis.

Parque das Nações. Qui-Dom, de 9 a 12 de Dezembro.

