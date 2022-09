Luís Franco-Bastos leva vida e família ao Coliseu de Lisboa

Depois do último espectáculo a solo em 2019, Luís Franco-Bastos regressa aos palcos, no Coliseu de Lisboa, a 16 de Dezembro. Este é o primeiro espectáculo focado na sua vida pessoal e familiar. “Diogo”, o nome pelo qual os pais o tratavam, é o título deste novo stand-up, anunciado como “um relato e uma desconstrução de experiências, de muitas memórias, questões íntimas e familiares”. Por agora, não há mais datas anunciadas e os bilhetes já estão à venda a partir dos 15€.



Neste novo espectáculo, em formato 360 graus, o humorista português deixa de lado as já conhecidas imitações de nomes como Marcelo Rebelo de Sousa, Alberto João Jardim ou Cristiano Ronaldo para se focar, pela primeira vez, na sua própria história de vida. "Depois de 15 anos a falar dos outros, chegou o momento de falar de mim. Da minha família, da minha educação, da minha vida", partilhou Franco-Bastos nas redes sociais. Para isso, o comediante escolheu "Diogo", o seu segundo nome, utilizado pelos pais para distinguí-lo do pai, Luís, e do irmão, Luís Miguel, para intitular o projecto que marca o seu regresso aos palcos. São 90 minutos de stand-up onde Franco-Bastos deverá partilhar com o público memórias, episódios e experiências da sua infância até aos dias de hoje, com recurso ao já habitual humor negro.

A celebrar 15 anos de carreira este ano, Luís Franco-Bastos estreou-se no coliseu com o espectáculo "Voz da Razão", em 2016. Antes disso, o humorista já solidificava o seu nome no mundo do humor nacional e enchia salas mais reduzidas com espectáculos como “Roubo de Identidade” (2014) ou “Papel Químico” (2009). "Consciente" foi o seu último projecto a solo, em 2019, que contou com uma digressão pelo país com quase duas dezenas de datas. Desde 2020, integra a equipa do programa "Café da Manhã", na RFM, juntamente com Pedro Fernandes, Mariana Alvim, Salvador Martinha e Duarte Pita Negrão.



Três anos e uma pandemia depois, o comediante regressa aos palcos com “Diogo”, no dia 16 de Dezembro, às 22.00, no Coliseu de Lisboa. Os bilhetes já estão à venda online e nos locais habituais e vão dos 15€ aos 25€.





