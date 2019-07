LUMINA despede-se: após sete edições, o evento não acontecerá em Cascais

A organização do LUMINA Festival da Luz Cascais informou esta terça-feira que o evento não vai acontecer este ano.

A equipa do OCUBO, o atelier criativo por detrás de espectáculos como o Lisbon Under Stars, despediu-se esta terça-feira de Cascais numa nota divulgada no site oficial do LUMINA. “A todo o público do LUMINA Festival da Luz informamos que a Câmara Municipal de Cascais decidiu não dar continuidade ao evento em 2019”, começa este adeus à “Vila Luminosa” que em sete edições recebeu cerca de 1,5 milhões de visitantes e 150 instalações artísticas de luz desenvolvidas por artistas vindos de todo o mundo.

Em 2014, o festival recebeu o Selo EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) da EFA – European Festival Association na categoria "Remarkable Festival" e apesar do anúncio do fim da colaboração com a Câmara Municipal de Cascais, a organização promete iluminar Portugal “num futuro próximo”.

