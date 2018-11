Luzes, renas e duendes: o Natal de Loures tem um "parque encantado"

Este ano o Natal em Loures vai além do tradicional pinheiro decorado. A partir de 1 de Dezembro, o Parque Verde do LoureShopping acolhe um espectáculo natalício de luz e cor, com muitas actividades para a família.

Chama-se Parque Encantado, terá 15 mil metros quadrados de área, e contará com um itinerário povoado de duendes, pinheiros, renas, trenós e muitas atracções.

A entrada para o recinto será feita através de um túnel de oito metros iluminado a rigor, mas a viagem só começa na mítica fábrica dos brinquedos. Aqui os mais novos poderão escrever a carta ao Pai Natal, sentar-se no seu cadeirão, ou ainda espreitar os presentes em construção. De seguida, os caminhos iluminados irão conduzi-lo pelas instalações de cinco artistas convidados – Glam, Rethorica Studio, Teatro Metaphora, Error-43 e 2upla Art – porém, o percurso só termina com a chegada a um carrossel, que promete fazer as delícias de miúdos e graúdos.

A programação festiva, que decorrerá até 6 de Janeiro, contará ainda com três iniciativas a destacar. Logo no dia 1, será apresentada às 11.00, a antestreia do filme “Pai Natal & Co.”, no Cineplace do Loures Shopping. No sábado seguinte, dia 8, poderá assistir com os miúdos à habitual parada do Pai Natal que vai ser animada pelo concerto do coro gospel Shout. Mas, se acha que as surpresas ficam por aqui, engana-se. A magia da época festiva continuará no resto do mês com a peça “Onde Está o Pai Natal?”, em cena até 23 de Dezembro, na maior sala dos cinemas Cineplace. A peça é gratuita e terá encenações durante a semana para as escolas (10.00-11.00), e ao fim-de-semana para a família (11.00-12.00).

O recinto do Parque Encantado estará aberto todos os dias das 14.00 às 23.00, com entrada livre a todas as idades, à excepção do carrossel, que tem um custo de 2€. Texto editado por Hugo Torres

