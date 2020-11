maat abre café com brunch e oferece entrada a quem pedir o menu

O espaço, que estava prometido há vários meses, já está a funcionar, com brunch ao fim-de-semana e uma parceria com o maat – se consumir 15€, tem um bilhete de oferta para o museu.

Contam-se quatro anos desde que o maat – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia passou a fazer parte do cenário da cidade à beira-rio. O aniversário foi em Setembro, mas agora há mais razões para celebrar: a cafetaria prometida já abriu as portas e tem opções que vão desde o pequeno-almoço ao lanche, menus de brunch e uma parceria com o museu, para que o possa visitar de estômago cheio.

A proposta é do Grupo Mercantina, que decidiu expandir o conceito e a variedade de sabores num novo espaço, no mesmo ano em que transformou o Populi, no Terreiro do Paço, em Terra Nova, com várias pratos de bacalhau, e estreou também a Take the Box, uma marca de entregas de comida asiática. “Houve um concurso [para a exploração da cafetaria do museu], concorreram várias entidades e vencemos nós pela qualidade do projecto”, conta José Bartolomé Duarte, um dos sócios fundadores do grupo. “Mas temos um desafio muito grande pela frente, tendo em conta tudo o que estamos a viver.”

maat Café/ Grupo Mercantina

O projecto, dos arquitectos Tiago Silva Dias e Teresa Beirão da Veiga, contempla uma área de cafetaria, que virá a ter também opções de “tapas italianas e espanholas”, e uma área de restaurante, que ainda não está a funcionar, mas espera-se ser “para breve”. “Quando a pandemia passar, vamos poder abrir as janelas e as pessoas vão poder desfrutar pela noite dentro, incluindo do restaurante, que será mediterrânico.”

Por enquanto, a ementa tem várias opções de pequeno-almoço, lanche ou refeições ligeiras, desde croissants folhados e salgados diversos até sopa, tostas abertas (abacate, salmão, frango, tomate ou mista) e wraps (frango, atum ou vegetariano).

Ao fim-de-semana, entre as 10.30 e as 16.00, há menus de brunch disponíveis. O Tejo (17€) inclui croissants folhados, pão branco e de sementes, manteiga, fiambre, queijo, compotas, nutella, iogurte grego com fruta, mel e granola, um doce (brownie de chocolate e frutos secos ou bolo caseiro à fatia), ovos (Benedict, mexidos ou escalfados) e uma bebida (sumo de laranja natural, sumo de cenoura, chá gelado de maçã e canela, sumo detox, leite, café ou chá).

maat Café/Grupo Mercantina

Já o brunch maat (23€) inclui todas as opções do Tejo mais uma tosta de salmão (em alternativa aos ovos), uma panqueca (simples, veggie, com bacon ou a maat Café, com creme cheesecake, frutos do bosque e lascas de chocolate) e ainda um mini-hambúrguer, preguinho ou bao (veggie ou frango). A pensar nas famílias, há ainda uma proposta feita à medida dos mais pequenos, para crianças até aos dez anos: o Brunch infantil (10€) contempla um croissant, uma panqueca e um iogurte com cereais, leite simples ou achocolatado.

No segundo fim-de-semana de Novembro, “se tudo correr bem”, será lançado o Brunch Viagem pelo Mundo, que promete uma explosão de sabores, como o próprio nome indica. “Não vou levantar muito o véu, mas o chef Natanael Silva, dos restaurantes Mercantina, e o Chef Ricardo Estevas, do Terra Nova by Populi, são os responsáveis por nos trazer sabores de diferentes localizações no mundo.”

Para combinar a gastronomia com a cultura, basta fazer um consumo mínimo de 15€, para ter direito à oferta de um bilhete para o museu. Quando for possível, a música ao vivo também está nos planos. “Já temos uma cabine para DJ.”

Avenida Brasília. Qua-Sex 11.00-19.00 e Sáb-Dom 10.30-19.00 (os brunchs só estão disponíveis ao fim-de-semana até às 16.00).

