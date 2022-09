Maat desafia os miúdos a passar a noite na fábrica que iluminou Lisboa

“Uma noite no museu” não é só o nome de um filme. É também o da nova proposta do Maat, que desafia as crianças entre os sete e os 12 anos a descobrir a Central Tejo com outros olhos. Nas noites de 23 para 24 de Setembro e de 30 de Setembro para 1 de Outubro, a antiga fábrica de electricidade, que deu luz à cidade durante vários anos, abre portas para um evento nocturno, que inclui desde uma visita guiada até um peddy paper.

A Central Tejo foi propriedade das Companhias Reunidas de Gás e Electricidade e abasteceu de electricidade toda a cidade e região de Lisboa entre 1909 e 1972, tendo fechado oficialmente apenas em 1975. Mais tarde, em 1986, foi classificada como Imóvel de Interesse Público. E, passados quatro anos, após o encerramento e nacionalização das companhias eléctricas, voltou a abrir, desta vez para fins culturais, como Museu da Electricidade. É a sua história que será contada às crianças dos sete aos 12 anos que aceitarem o desafio de lá passar uma noite.

O programa lúdico-pedagógico prevê uma visita guiada, onde se contará aos mais novos como é que se produzia electricidade, e um jogo em formato de peddy paper para os levar a percorrer todos os recantos da antiga central termoeléctrica. O preço (30€-40€) inclui jantar, ceia e pequeno-almoço. Às crianças basta levar saco-cama e almofada (o museu disponibiliza colchões), produtos de higiene pessoal, roupa confortável (quer para as actividades quer para passar a noite) e, claro, muita curiosidade.

Central Tejo. 23-24 Set, 30 Set-1 Out, Sex-Sáb 19.30-09.30. 40€ (30€ para membros Maat). Inscrições por e-mail (visitar.maat@edp.pt).

