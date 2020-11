maat estará encerrado nos dois próximos fins-de-semana

No passado domingo, dia 8, o Governo anunciou algumas medidas previstas no novo estado de emergência, impondo um recolher obrigatório (23.00-05.00) e limitando a circulação na via pública aos fins-de-semana a partir das 13.00, nos concelhos de risco. Perante as medidas em vigor, o maat – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia decidiu fechar nos próximos fins-de-semana.

O maat continua, no entanto, a funcionar durante a semana nos horários habituais (Seg-Sex 11.00-19.00), e a encerrar à terça-feira. “Beeline”, do estúdio nova-iorquino SO – IL, “Ballad of Today” de André Cepeda, “Festa. Fúria. Femina” com obras da coleção FLAD, ou “Oásis ao entardecer”, com obras dos artistas vencedores das várias edições do Prémio Novos Artistas e do Grande Prémio Fundação EDP Arte, são algumas das exposições que poderão ser visitadas.

O museu apela ainda aos visitantes para que acompanhem a actividade artística online, nos canais do maat no Instagram, Facebook e YouTube e também no maat ext.

+ A nova exposição do maat celebra a arte contemporânea portuguesa

+ Leia a edição desta semana: Roteiro de arte urbana em Lisboa e no Porto