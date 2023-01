Madeiro de Oeiras ilumina Jardim Municipal este sábado

O primeiro Madeiro de Reis em Oeiras realizou-se em 2019, junto ao parque de estacionamento da Adega do Marquês de Pombal. O sucesso foi tanto que, um ano depois, o evento voltou a realizar-se, mas no Jardim Municipal. Agora, depois de um interregno forçado pela pandemia, o madeiro voltará a acender-se no mesmo local, no próximo sábado, 7 de Janeiro, entre as 14.00 e as 23.00.

A tradição do madeiro, muito enraizada em determinadas zonas do país, tem origem nas celebrações pagãs do solstício de Inverno, em que se acendiam enormes fogueiras ao ar livre, que assim ficavam desde a véspera do Natal até ao Dia de Reis.

“Este evento, que pretende reunir família e amigos, promete combinar entretenimento e tradição. Além de poder ver e aquecer-se na fogueira gigante, terá oportunidade de almoçar, lanchar ou jantar nas bancas que terão oferta gastronómica variada”, lê-se em nota no site do Município. “Porco no espeto assado na hora, assim como o tradicional bolo-rei, vão estar à disposição de forma gratuita para todos aqueles que aceitem o convite.”

Jardim Municipal de Oeiras. Sáb 7. 14.00-23.00. Entrada livre

