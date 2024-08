Mafalda Creative e Mariana Bossy sobem ao palco para dizer as verdades

Ora rivais, ora amigas, Mafalda Creative e Mariana Bossy juntam-se para destruir o mundo. Pelo menos, é com o que contam no seu podcast semanal – Plágio. Agora, querem fazê-lo ao vivo a partir de Novembro. A 1 de Dezembro, sobem ao palco do Teatro Tivoli.

Mafalda Creative, que conta com mais de 800 mil subscritores no seu canal do Youtube, já não é novata no que toca a encher salas de espectáculos. Em 2022, apresentou Rainha da Net – Ao Vivo no Capitólio, em Lisboa, seguindo depois para outras cidades no ano seguinte. Em Março deste ano, foi com Despedida que se estreou no Coliseu dos Recreios. Desta vez, não está sozinha. É com Mariana Bossy, youtuber e influenciadora com quase 200 mil seguidores no Instagram, que apresenta Plágio ao Vivo.

A partir do podcast, em que todas as semanas as duas amigas falam acerca da sua vida e de outras tantas coisas, nasce um espectáculo que espera criar muitos ataques de ansiedade. Plágio ao Vivo promete ser o "Renascimento do ano" depois de Mafalda e Mariana terem estado presas num detox de redes sociais. É no dia 1 de Dezembro que as duas se apresentam no Tivoli. Passam também em Braga (13 Dezembro), Leiria (17 Dezembro) e no Porto (18 Dezembro). Antes, a 23 de Novembro, rumam ao Luxemburgo.

Os bilhetes já se encontram à venda e, além do bilhete normal, pode adquirir o bilhete que inclui meet and greet e que lhe dá a oportunidade de conhecer as duas influenciadoras.

Teatro Tivoli BBVA. 1 Dez. Dom 21.00. 12€-22€

