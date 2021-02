Mainova e Amor e Lima celebram São Valentim com pack especial

Flores e vinho, a melhor conjugação para festejar o dia dos namorados em casa. Ou simplesmente para melhorar o dia aos solteirões. Este dois em um é uma parceria da Mainova, produtora de vinhos no Alentejo, com a Amor e Lima, marca portuguesa que organiza eventos e casamentos e leva até casa ramos de flores, e está disponível até dia 14 de Fevereiro na plataforma Uber Eats.



Esta edição limitada, para surpreender a cara metade ou alegrar o dia a amigos ou familiares, inclui uma caixa de madeira com um arranjo floral feito pela Amor e Lima, perfeito para usar como centro de mesa, com flores em tons pastel, mesmo a chamar a Primavera. A acompanhar, tem o Moinante Rosé 2019 da Mainova, um vinho 100% Castelão, de baixa intervenção, com prensagem directa com cacho inteiro e decantação a frio sem aditivos.



O pack especial (25€) para o dia dos Namorados está disponível através do Uber Eats na zona de Lisboa, com oferta da taxa de entrega (basta aplicar o código promocional AMORELIMA no separador “promoções” da aplicação). No Uber Eats encontra também o ramo especial Dia dos Namorados, este sem bebida, feito artesanalmente com flores da época pela Amor e Lima (10€).



A Amor e Lima foi criada por duas amigas e tem duas vertentes de negócio: a de organização de eventos e casamentos, e agora, por culpa da pandemia (mas ainda bem), uma loja online onde pode encomendar ramos de flores com entrega em casa para uma ocasião especial. Têm também um serviço de subscrição de três ou seis meses, para ter sempre flores frescas a chegar a casa, uma ou duas vezes por mês (a partir de 75€).



Já no site da Mainova de Bárbara Monteiro, pode encomendar os bons vinhos produzidos na Herdade da Fonte Santa, no Vimieiro, no Alentejo, bem como os azeites extra-virgem.



O pack está disponível também nas lojas online de ambas as marcas.



