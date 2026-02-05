Doces e sobremesas para o Dia dos Namorados

Marta Gonçalves Viegas deve ser uma romântica inveterada. Para o dia de São Valentim preparou não uma, não duas, não três, mas quatro edições especiais d'O Bolo da Marta. Os corações de chocolate com natas, suspiro, chocolate e framboesas (28€) que estão na imagem de destaque desta lista levam a coisa mesmo à letra. Mas há ainda três miniaturas pensadas para oferecer a 14 de Feereiro: o Mini Bolo dos Namorados (20€), feito em camadas de suspiro de chocolate, com coulis de morango, fios de chocolate de leite e decorado com flores comestíveis; os Mini Corações (18€), numa caixa de seis unidades de pequenos pedaços de bolo de chocolate em formato de coração, disponíveis com três diferentes coberturas (chocolate branco, chocolate 70% e chocolate ruby) e o duo Mini Suspiros de Chocolate (18€), com coulis de morango e framboesas.