O Bolo da Marta - Dia dos Namorados 2026
DR | O Bolo da Marta do Dia dos Namorados
Doces e sobremesas para o Dia dos Namorados

Um doce sabe sempre melhor se for partilhado. Para o Dia dos Namorados, temos sobremesas limitadas e muito românticas.

Vera Moura
Escrito por Vera Moura
Directora Editorial, Time Out Portugal
Até pode não ligar muito à data, mas depois de ver estas sugestões de doces e sobremesas para o Dia dos Namorados o mais certo é render-se a São Valentim. Para surpreender ou conquistar o amor, deixamos-lhe aqui ideias que vão com certeza adoçar qualquer relação. Mas atenção, o que propomos são edições temáticas e limitadas – convém encomendar com antecedência. Bombons, bolos ou cookies, mais requintados e sóbrios ou cheios de corações vermelhos (porque o amor também é assim), difícil vai ser escolher. Mas confie em nós: conquistar pelo estômago nunca falha.

Recomendado: 🩷 Ideias de presentes do Dia dos Namorados para ela e para ele

Sobremesas para o Dia dos Namorados

Arcádia

  • Compras
  • Chiado
  • Recomendado
Arcádia
Arcádia
Diz Forrest Gump, ensinado pela mãe, que a vida é como uma caixa de chocolates: nunca se sabe o que se vai encontrar. Este ano, acontece o mesmo com a caixa de chocolates especial Dia dos Namorados da Arcádia, que se juntou à marca de joalharia portuense Mesh para criar um presente alternativo a um bouquet. Além dos chocolates artesanais (de leite, negro e branco) em forma de flores e folhas, tem um colar em prata com banho de ouro com um pendente também em forma de flor. Está à venda nos sites das duas lojas e custa 58€.

Brigadeirando

  • Pastelarias
  • Alcântara
Brigadeirando
Brigadeirando
Carolina Henke, da Brigadeirando, não deixa passar uma data especial em branco. Para o Dia dos Namorados de 2026, escolheu as cores do amor e da paixão para preparar brigadeiros especiais em forma de coração (15€/frasco de dez unidades, entre tradicionais e de lima e framboesa); pavlovas em forma de coração (25€/duas, versão brigadeiro tradicional ou brigadeiro de lima, servidas numa caixa metálica reutilizável); ou uma caixa com quatro brigadeiros a formar a palavra LOVE (9€, sabores tradicional, caramelo salgado e/ou chocolate branco).

Carolina Sales Café

  • Cafés
  • Estoril
Carolina Sales Café
Carolina Sales Café
Os brigadeiros foram o início de tudo – e, claro, são as estrelas do Dia dos Namorados no Carolina Sales Café. Mas além das caixas especiais com quatro (8€), nove (18€) ou 25 (50€) brigadeiros, há mais propostas gulosas e românticas em igual medida, como o coração de chocolate ao leite recheado com minidiscos (9,90€), a edição especial da barra Dubai (14€) e o biscoito amanteigado coberto com chocolate (14€). Quem gosta de personalizar os presentes da cara-metade, pode escolher os doces e levá-los dentro das canecas de cerâmica da marca. 

Funky Chunky

  • Lisboa
Funky Chunky
Funky Chunky
Uma cookie para cada um? Desta vez não. A proposta da Funkie Chunky para o Dia dos Namorados é uma lata de chocolate chip cookies para comer à colherada com o namorado, o crush, a bestie… ou mesmo sem partilhar com ninguém. A lata, com uma tampa cheia de corações, estará à venda no quiosque do Time Out Market Lisboa no dia 14 de Fevereiro, por 18€.

Juliana Penteado

  • Pastelarias
  • Chiado/Cais do Sodré
Juliana Penteado
Juliana Penteado
Duas coisas nunca falham nas sobremesas de Juliana Penteado: a beleza e o sabor surpreendente, que resulta da combinação de óleos essenciais. Para o Dia dos Namorados, a chef de pastelaria já está a fazer das suas em São Bento: é passar por lá e experimentar, por exemplo, as trufas vegan de framboesa e chocolate em forma de coração.

Leitaria da Quinta do Paço

  • Avenidas Novas
Leitaria da Quinta do Paço
Leitaria da Quinta do Paço
O amor regressou à Leitaria da Quinta do Paço com dose extra de doçura. Até dia 14, a marca tem disponível, nas várias lojas da cidade e também para encomenda nas várias plataformas de entrega ou através do site, um ecláir especial com recheio de cheesecake de morango e dois bombons de chocolate com framboesa. Se um docinho não chega e quer dividir tudo com a cara-metade, a Leitaria preparou ainda uma caixa com 12 húngaros em forma de coração e dois ecláirs (19,50€). Disponíveis para encomenda estão sempre os pinga-amor ecláirs em forma de coração (a partir de 22€).   

Nakefi

Nakefi
Nakefi
Arlei Lima

Já aqui demos conta da moda dos bolos pequeninos, com mensagens personalizadas, servidos numa caixa daquelas onde habitualmente se vendem os hambúrgueres. Nada como surpreender em casa ou no trabalho com um doce que pode ser tanto atrevido como amoroso, tudo depende da imaginação (e intenção). À falta de ideias, espreite o perfil da Nakefi no Instagram.

O Bolo da Marta

  • Pastelarias
  • Belém
O Bolo da Marta
O Bolo da Marta
Marta Gonçalves Viegas deve ser uma romântica inveterada. Para o dia de São Valentim preparou não uma, não duas, não três, mas quatro edições especiais d'O Bolo da Marta. Os corações de chocolate com natas, suspiro, chocolate e framboesas (28€) que estão na imagem de destaque desta lista levam a coisa mesmo à letra. Mas há ainda três miniaturas pensadas para oferecer a 14 de Feereiro: o Mini Bolo dos Namorados (20€), feito em camadas de suspiro de chocolate, com coulis de morango, fios de chocolate de leite e decorado com flores comestíveis; os Mini Corações (18€), numa caixa de seis unidades de pequenos pedaços de bolo de chocolate em formato de coração, disponíveis com três diferentes coberturas (chocolate branco, chocolate 70% e chocolate ruby) e o duo Mini Suspiros de Chocolate (18€), com coulis de morango e framboesas.

Pedaços de Cacau

Pedaços de Cacau
Pedaços de Cacau
Esta chocolataria artesanal pode ficar em Vila Nova de Gaia, mas os seus doces chegam a todo o lado em menos de nada (ou em cinco dias, para sermos mais precisos). Para o Dia dos Namorados, há os clássicos bombons e tabletes, mas melhor do que isso, se o que procura é alguma coisa diferente, são as caixas personalizáveis e os packs românticos. Quer uma sugestão? Uma caixinha de chocolate negro, com drageias de chocolate crocante no interior (15€). Tudo disponível no site da marca.

Raro Cacau

  • Areeiro/Alameda
Raro Cacau
Raro Cacau
Na Raro Cacau, difícil é falhar num presente perfeito para o Dia dos Namorados – afinal, quem é que pode resistir às estrelas da casa, as belíssimas placas de chocolate vendidas a quilo, com avelãs, pistácios ou favos de mel? Ainda assim, a chocolataria da Guerra Junqueiro criou algumas edições especiais para celebrar a data. No campeonato dos bolos, haverá um de cenoura com brigadeiro no coração (18,50€), um blondie com ganache de amendoim e caramelo com amendoim no coração (22,50€) e dois bento cakes com massa de baunilha (22€) – o recheio pode variar entre brigadeiro branco e geleia de frutos vermelhos e doce de leite com amêndoas caramelizadas. Se não tem nada contra clichés e vai mesmo oferecer um chocolatinho, pode escolher entre os diferentes bombons flor de Sakura (6,50€-8€)

Ritz Four Seasons

  • Hotéis
  • São Sebastião
  • preço 4 de 4
Ritz Four Seasons
Ritz Four Seasons
Hayley Kelsing Photography

Celebrar o Dia dos Namorados no Ritz pode assumir diferentes formas: um cocktail no bar, um jantar num restaurante com estrela Michelin, um chá da tarde com vista para os Centauros de Almada Negreiros, uma massagem a dois no spa e uma noite numa suite especial são algumas delas. A mais apetecível para os mais gulosos, no entanto, é a caixa de bombons de São Valentim, uma edição limitada de chocolates bonitos, delicados e saborosos para take away. São 18 e custam 49€. As encomendas devem ser feitas via email (ritz.delicatessen@fourseasons.com). 

Sukari

  • Alvalade
Sukari
Sukari
A Sukari já nos habituou a sabores fora da caixa e nos dias 13, 14 e 15 de Fevereiro deixa a lamechice para os outros e aposta tudo numa proposta mais atrevida: uma cookie de cabinda (4,50€). Leu bem: feita com líchias e morangos, tem uma infusão de pau de cabinda – o mais popular de todos os afrodisíacos.  

Teresa Pyrrait

  • Pastelarias
  • Lisboa
Teresa Pyrrait
Teresa Pyrrait
Os olhos também comem – e com as sobremesas de Teresa Pyrrait fazem um festim. A marca preparou uma colecção especial de Dia dos Namorados que até mete dó levar à boca (leve, ainda assim, que vale a pena): há cupcakes de chocolate e baunilha (18.90€/9.90€); bento cakes em forma de coração (15.80€); e brigadeiros decorados com toppings variados e detalhes temáticos (15.80€).

Dia dos Namorados em Lisboa

Bares românticos em Lisboa para impressionar num encontro

Bares românticos em Lisboa para impressionar num encontro
Bares românticos em Lisboa para impressionar num encontro
Arlindo Camacho

Nunca subestime a escolha do sítio na hora de marcar um primeiro (um segundo, ou até mesmo um terceiro) encontro. Além do conselho – que é para a vida –, vamos mais longe e escolhemos os bares da cidade com um ambiente mais propício ao romance, ou capazes de potenciar a química entre os corpos. Para isso, contam os cantos e recantos, o número de pessoas, o volume da música, a intensidade da luz. Foi segundo estes critérios que chegámos à lista dos bares mais românticos de Lisboa. Não podemos fazer o trabalho todo por si, mas já é uma ajuda.

12 restaurantes para o pedido de casamento em Lisboa

12 restaurantes para o pedido de casamento em Lisboa
12 restaurantes para o pedido de casamento em Lisboa
Rafael Cortinhas

Mas uma vaga ideia de como pode tornar o momento do "sim!" ainda mais especial. Da alta cozinha ao restaurante com pé na areia, sugerimos 12 restaurantes perfeitos para o pedido de casamento. Independentemente da escolha – com vista, pouca luz ou ambiente de festa –, o que garantimos é que vai comer bem. Afinal, o que interessa ter um sítio bonito se depois o prato não acompanhar? Em qualquer um destes restaurantes, comunique antecipadamente os planos, logo no momento da reserva, para que tudo possa correr ainda melhor. Ficamos a torcer para que a resposta seja sim.

Restaurantes em Lisboa com menu do Dia dos Namorados

Restaurantes em Lisboa com menu do Dia dos Namorados
Restaurantes em Lisboa com menu do Dia dos Namorados
DR

Como já vem sendo hábito, os restaurantes em Lisboa não perdem a oportunidade para criar menus especiais e, muitas vezes, mais generosos, para o dia mais romântico do ano (ou piroso, como preferir) – o Dia de São Valentim. Há de tudo e a maioria são criações exclusivas para esta noite. De tal maneira que, se não ficar de casamento marcado, fica com a barriga reconfortada. Confira a lista que se segue e não se esqueça de reservar mesa. Deixamos-lhe uma dúzia de restaurantes em Lisboa com menu para o Dia dos Namorados. 

