Diz Forrest Gump, ensinado pela mãe, que a vida é como uma caixa de chocolates: nunca se sabe o que se vai encontrar. Este ano, acontece o mesmo com a caixa de chocolates especial Dia dos Namorados da Arcádia, que se juntou à marca de joalharia portuense Mesh para criar um presente alternativo a um bouquet. Além dos chocolates artesanais (de leite, negro e branco) em forma de flores e folhas, tem um colar em prata com banho de ouro com um pendente também em forma de flor. Está à venda nos sites das duas lojas e custa 58€.
Até pode não ligar muito à data, mas depois de ver estas sugestões de doces e sobremesas para o Dia dos Namorados o mais certo é render-se a São Valentim. Para surpreender ou conquistar o amor, deixamos-lhe aqui ideias que vão com certeza adoçar qualquer relação. Mas atenção, o que propomos são edições temáticas e limitadas – convém encomendar com antecedência. Bombons, bolos ou cookies, mais requintados e sóbrios ou cheios de corações vermelhos (porque o amor também é assim), difícil vai ser escolher. Mas confie em nós: conquistar pelo estômago nunca falha.
