Maior arena de Fortnite tem PES e os saudosos jogos dos anos 80 e 90

O MOCHE XL Games World está prestes a estrear-se em Lisboa, na Altice Arena. O programa de quatro dias inclui competições e lançamentos dos títulos mais aguardados para os próximos tempos, como Iron Man VR para a Playstation ou Pokémon Sword e Pokémon Shield para a Nintendo.

Não interessa se é profissional ou se é um jogador ocasional. O difícil vai ser resistir às dezenas de videojogos e atracções do MOCHE XL Games World, que arranca a 14 de Novembro, a partir das 10.00, na Altice Arena, prolongando-se até dia 17. Não vão faltar workshops, novidades do mundo das consolas e dos videojogos e até um salão com grandes sucessos dos anos 80 e 90, como os saudosos Pacman e Daytona USA.

Entre as diferentes propostas de actividades, o destaque vai para aquela que a organização promete ser a maior arena portuguesa de Fortnite, que irá premiar jogadores de meia em meia hora. Mas há também um torneio de PES 2020, cujo vencedor terá oportunidade de ir a Camp Nou ver o Barcelona com mais um amigo. Sim, com viagem, estadia e bilhetes pagos.

Já está a planear uma visita em família a este novo evento? Há mais novidades: lançamentos de jogos, que poderá experimentar em primeira mão em dispositivos de última geração. A Playstation, a Nintendo e a Upload Distribution, responsável pela distribuição em Portugal de títulos como como Mortal Kombat 11, são apenas três das marcas que vão estar presentes.

Pode contar ainda com a maior montra nacional de jogos indie e até simuladores de realidade virtual e aumentada. Para mais informações, basta estar atento ao site oficial, onde é ainda possível inscrever-se em formações de desenvolvimento de jogos em Unity, de arte conceptual e de robótica. Os bilhetes, já disponíveis na Blueticket e locais habituais, custam entre 7,50€ e 10€.

Altice Arena. Qui e Dom 10.00-20.00 e Sex-Sáb 10.00-22.00. 7,50€-10€.

