Mais 350 trotinetas para Lisboa: agora é a Bolt

São verdes, eléctricas e um modelo próprio da Bolt (ex-Taxify), a plataforma de mobilidade europeia que, em Portugal, começou por lançar as trotinetas mais a sul, em Faro. Agora chega a Lisboa com o serviço de trotinetas partilhadas e 350 unidades, pelo menos para o arranque. Durante este Verão, o objectivo da Bolt é instalar-se em mais 45 cidades portuguesas.

Pesam 17kg, têm reflectores frontais, traseiros e laterais, assim como pneus insufláveis para maior aderência ao piso e baterias de lítio que permitem percorrer mais de 40km com uma única carga. O desbloqueio faz-se através da app da Bolt (disponível para Android e iOS) e custa 0,50€. Já a viagem fica por 0,15€ por minuto.

A velocidade máxima permitida é de 25km/h, mas os caloiros nestas andanças podem limitar a velocidade máxima da sua viagem para 15km/h, também a partir da app, que inclui um modo “iniciante”.

“A Bolt tem a missão de ajudar as pessoas a deslocarem-se nas cidades de forma mais fácil, rápida e segura, sendo este último aspecto algo ainda mais importante considerando o momento em que vivemos. Com o regresso de muitos portugueses à normalidade de trabalho nas cidades, as trotinetes eléctricas pretendem ser uma alternativa de transporte segura, económica e ecológica para realizar deslocações de curta distância de casa até ao trabalho”, diz David Ferreira da Silva, responsável pela Bolt em Portugal.

