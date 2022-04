Mais de 300 vinhos e provas na 13.ª edição do Enóphilo Wine Fest

Guardiões de uma tradição e cultura milenares, os vinhos de talha, produzidos em ânfora de barro, vão estar em destaque, com um “evento dentro do evento”.

A aproximar produtores, enófilos e profissionais do sector desde 2015, o Enóphilo Wine Fest está de volta. A 13.ª edição arranca já este sábado, 23 de Abril, no Hotel Marriott, em Lisboa. Entre as 14.30 e as 20.00, vai ser possível provar mais de 300 vinhos de meia centena de pequenos e médios produtores. Em destaque, os vinhos de talha, produzidos em ânfora de barro (talha vem do latim tinalia, que significa “vaso de grandes dimensões”), e que terão direito ao seu próprio mini-evento, o Talha DOC, organizado em parceria com a Adega Cooperativa da Vidigueira, Cuba e Alvito.

Ao todo, a mostra de vinhos de talha DOC do Alentejo contará com dez produtores da região. A Associação de Produtores de Vinho de Talha, o projecto Gerações da Talha, a Quinta da Pigarça, a Herdade do Esporão, a Herdade do Rocim, a Adega de Borba, a XXVI Talhas, a Sovibor e a ACV vão dar a conhecer rótulos icónicos e novidades.

Estão também previstas as já populares provas especiais de vinhos nacionais e internacionais. Entre as 15.00 e as 16.00, será possível provar, por exemplo, duas marcas de um mesmo produtor e de um mesmo terroir: Vidago, da sub-região de Chaves, um dos locais de excelência para a produção de vinho em Trás-os-Montes. Segue-se, das 17.00 às 18.00, uma masterclass conduzida pelo enólogo e produtor César Márquez, que se foca no vinho da região de Bierzo, “um dos segredos mais bem guardados de Espanha”.

Destaca-se ainda a prova de Churchill’s, que celebra os 40 anos de vinhos do Porto e do Douro. Entre as 19.00 e as 20.00, o enólogo Ricardo Pinto Neves dará a provar em primeira mão novidades como o Grafite Tinta Roriz e uma cask sample do Tawny 40 anos que será lançado no final do ano. É a oportunidade perfeita para conhecer uma variedade de Portos produzidos exclusivamente a partir de uvas de letra A, apanhadas e escolhidas à mão e pisadas em lagares tradicionais de granito com fermentações naturais mais longas.

Os bilhetes, no valor de 20€, já estão disponíveis na Ticketline, online e nos pontos de venda habituais. Limitadas a 20 participantes cada, as Provas Especiais requerem bilhetes próprios, também no valor de 20€, disponíveis nos mesmos canais.

Criado em 2015, ainda como LX Wine Fest, o Enóphilo Wine Fest rapidamente se alargou de Lisboa a outras geografias. Em 2016, estreou-se no Porto, enquanto Wine Fest by Wine Club Portugal, e dois anos depois, em 2018, chegou finalmente a Coimbra já sob a denominação de Enóphilo Wine Fest. Desde essa data, mantém presença regular nas três cidades. Este ano, visitará uma quarta: a primeira edição em Braga está marcada para o próximo mês de Maio.

Hotel Marriott. Avenida dos Combatentes 45. Sáb 14.30-20.00. Desde 20€

