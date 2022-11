Mais do que um jantar, uma experiência. O Sky Bar Oriente estreia-se nos dinner shows

Nos dias 11 e 12 de Novembro, chega ao Sky Bar Oriente do Hotel Tivoli, em Lisboa, o Cook&Fun: um dinner show que combina gastronomia, música, performance, mixologia e representação. Uma experiência, recomendada a maiores de 18 anos, que promete ser, segundo uma nota enviada à imprensa, “multissensorial e imersiva”, e que já aconteceu com sucesso em Espanha.

E é de Espanha que chega também o chef Tito Fernández, do restaurante Laboratório Canalla, na Corunha, que é palco deste tipo de experiências há anos. É ele quem assegura a vertente gastronómica do evento, com Angelina Cavaleiro, chef do Tivoli. Espera-se um menu de 12 momentos, preparado com ingredientes premium, e harmonizado com cocktails, cervejas e “drinks divertidos”.

“A gastronomia vai ser uma das partes do espectáculo. A surpresa vai estar não só na forma como os sabores estão conjugados, mas também como são apresentados. Mas, na base, estão ingredientes de excelência, com uma base atlântica – algo que une Portugal à Galiza”, escreve Tito Fernández.

Grande parte da experiência vive-se à mesa, mas a aventura começa logo à entrada do hotel Tivoli Oriente Lisboa, decorado com inspiração no pintor e cineasta americano Andy Warhol.

As reservas podem ser feitas aqui, pelo preço de 85 euros por pessoa.

Sky bar Oriente, Hotel Tivoli Oriente. Av. Dom João II n.º 27 (Parque das Nações). Sex-Sáb 20.30-1.00. 85€. O dress code é informal

