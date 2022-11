Marlene Vieira convida Rui Paula, Sá Pessoa e Óscar Geadas para um jantar de Outono

É no dia 15 de Novembro que arranca a primeira série de quatro jantares anuais, cada um dedicado a uma estação do ano.

Sempre atenta à sazonalidade na cozinha, a chef Marlene Vieira vai organizar quatro jantares anuais, cada um dedicado a uma estação do ano, nos quais se vão utilizar os melhores produtos de cada época. O arranque é já no dia 15 de Novembro, terça-feira, com um jantar que celebra o Outono. Neste dia, Rui Paula (duas estrelas Michelin na Casa de Chá da Boa Nova), Henrique Sá Pessoa (duas estrelas Michelin no Alma) e Óscar Geadas (uma estrela Michelin na G Pousada) juntam-se à chef na cozinha do Marlene, no Terminal de Cruzeiros de Lisboa.

“É com muito orgulho que recebo os chefs Rui Paula, Henrique Sá Pessoa e Óscar Geadas, três amigos, com quem me identifico profissionalmente, e com os quais partilho o respeito e o gosto pelos produtos da época”, diz a chef, citada em comunicado. “Cada estação do ano desafia-nos a criar pratos com técnicas contemporâneas que elevam a qualidade e a essência do produto sazonal, numa ode à nossa portugalidade, que tanto valorizamos. Acredito que somos privilegiados com os produtos que temos em Portugal, estes jantares vão fazê-los “brilhar!”, acrescenta.

Na terça-feira, o menu de degustação terá sete momentos. Marlene Vieira prepara os snacks e as sobremesas; Rui Paula trabalha o marisco, Henrique Sá Pessoa o peixe e Óscar Geadas a carne. A harmonização vínica está a cargo de Gabriela Marques, sommelier do Marlene, com vinho espumante das Caves de São João, vinhos da Herdade da Aldeia de Cima, e referências do produtor José Maria da Fonseca.

O jantar tem um custo de 170€ por pessoa, com harmonização de vinhos, e terá início às 19.30.

Av. Infante D. Henrique, Doca Jardim do Tabaco, Terminal de Cruzeiros de Lisboa. 91 262 6761. Ter 19.30-00.00. 170€

