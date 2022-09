Mais repetentes do que surpresas entre os vencedores dos Emmys

A madrugada de 12 de Setembro trouxe mais uma edição dos Emmys, transmitida do Microsoft Theater, em Los Angeles. A cerimónia juntou algumas das caras mais conhecidas do mundo da televisão, assim como realizadores, argumentistas e as respectivas equipas. Succession (HBO Max) e The White Lotus (HBO Max) reuniam o maior número de nomeações, 25 e 20 respectivamente, e consagraram-se duas das grandes vencedoras. A primeira ganhou três Emmys, incluindo o de Melhor Série Dramática, repetindo o feito de 2020. Já The White Lotus foi a estreia mais premiada da noite, com cinco estatuetas – Melhor Minissérie, Melhor Actriz Secundária numa Minissérie, Melhor Actor Secundário numa Minissérie, e uma dupla vitória para Mike White, na escrita e na realização.

Outra das séries distinguidas foi Ted Lasso, a comédia da Apple TV+ sobre um treinador de futebol americano e a sua equipa. Pelo segundo ano consecutivo, foi considerada a Melhor Série Cómica e Jason Sudeikis, o protagonista, levou para casa a estatueta de Melhor Actor numa Série Cómica.

Além de The White Lotus, também Squid Game foi uma das novas entradas na lista de vencedores. A série sensação da Netflix já tinha feito história ao ser uma produção em língua não-inglesa incluída na categoria de Melhor Série Dramática e confirmou a sua posição nesta 74.ª edição da cerimónia. A produção sul-coreana levou os prémios de Melhor Realizador numa Série Dramática, para Hwang Dong-hyuk, e Melhor Actor numa Série Dramática, para Lee Jung-jae. O protagonista de Squid Game tornou-se, assim, o primeiro actor de língua não-inglesa a receber o principal prémio na categoria.

Outra das grandes vencedoras foi Euphoria (HBO), que juntou mais seis Emmys à ampla lista de prémios. Depois de ganhar o Emmy de Melhor Actriz em Série Dramática em 2020, Zendaya volta a repetir o feito na segunda temporada da série onde volta a interpretar Rue Bennett. A co-protagonista de Duna volta a ser a actriz mais jovem de sempre a levar para a casa esta estatueta.

A 74.ª edição dos Emmys, apresentada pelo comediante Kenan Thompson, voltou a pôr os gigantes do streaming como os grandes vencedores. Contas feitas, a HBO e a HBO Max reuniram 34 prémios, ultrapassando os 27 conquistados pela Netflix, a grande vencedora da cerimónia do último ano.

