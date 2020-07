Mais uma rua pintada e pedonal, agora em Benfica

Durante a próxima semana deverá estar concluída a intervenção que vai tornar pedonal, e verde, a Rua Cláudio Nunes, que liga o Cemitério de Benfica à Estrada de Benfica ao longo de 650 metros. Mas é apenas num troço de cerca de 70 metros, entre a Rua Ernesto da Silva e a Estrada de Benfica (onde a rua termina sem saída), que decorre a obra.

A nova intervenção – que se segue à da Rua dos Bacalhoeiros, que também ganhou um tom diferente – tem por objectivo tornar a rua pedonal, com espaço para esplanadas, zonas de estadia e também comércio sustentável. Uma medida inserida no programa municipal A Rua é Sua, que ganhou um novo vigor pós-pandemia.

“A nossa vida mudou nestes meses e assim têm de mudar as cidades”, lê-se num comunicado da Câmara Municipal de Lisboa (CML) sobre as novas intervenções que estão a acontecer no espaço público alfacinha. “O programa A Rua é Sua promove a segurança da saúde pública, a mobilidade activa e promove o comércio local com mais áreas para esplanadas para garantir maior segurança aos clientes e trabalhadores”, explica a CML, que está a criar ruas exclusivamente pedonais, como a dos Rua dos Bacalhoeiros e a Rua Nova da Trindade, também azul e pronta no final do mês.

Este programa também está a alargar passeios e a criar áreas de espera junto a superfícies comerciais com maior movimento. Nas últimas semanas, avança a CML, as juntas de freguesia da cidade autorizaram o alargamento de mais 400 esplanadas “em zonas que não colocam em causa o necessário distanciamento físico dos peões, incluindo 57 que ocuparam lugares de estacionamento".

+ Leia grátis a nova Time Out Portugal

+ JNcQUOI ganha nova esplanada em plena Avenida da Liberdade

Share the story