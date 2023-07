Mamma Mia! Cine Society ocupa Hotel Ritz por uma noite

Depois dos Terraços do Carmo, o Terraço do Ritz. A Cine Society leva o filme ‘Mamma Mia!’, de Phyllida Lloyd, ao histórico hotel lisboeta na noite de 7 de Julho.

Estrelas na tela, estrelas no céu e, por vezes, estrelas por todo o lado. O Garden Terrace do Ritz Four Seasons Hotel, ou simplesmente Ritz para os alfacinhas, vai ser uma sala de cinema ao ar livre por uma noite, a 7 de Julho.

O filme escolhido pela Cine Society, fundada pelos cinéfilos ingleses Chris Wood e Phil Ilic, foi Mamma Mia! (2008), um musical britânico realizado por Phyllida Lloyd, que reuniu Meryl Streep, Pierce Brosnan e Colin Firth ao som das músicas dos ABBA. No entanto, há notícias menos boas: esta sessão de cinema ao ar livre no Ritz esgotou num ápice, mas o lado positivo é que há uma fila de espera virtual no site oficial, caso algum dos inscritos mude de ideias.

A sessão da próxima sexta-feira, 7, arranca às 21.00, num espaço com vista para a copa das árvores do Parque Eduardo VII. Mas antes da exibição, logo a partir das 20.00, vai haver snacks e bebidas preparadas por um dos profissionais desta casa, o chef francês Pascal Meynard.

E como é tradição nas sessões Cine Society, não faltarão as pipocas e os auscultadores individuais (estes incluídos no preço do bilhete).

Rua Castilho, 77C. Sex 20.00 (7 de Julho). Bilhete: 13,90€

+ Os melhores ciclos de cinema ao ar livre em Lisboa

+ ‘Warrior Nun’: cancelada pela Netflix, série com Alba Baptista vai regressar