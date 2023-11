Måneskin estreiam-se em Portugal no Super Bock Super Rock

O grupo italiano, que venceu a Eurovisão em 2021, é a primeira confirmação para o festival do Meco. O concerto está marcado para 18 de Julho, o primeiro dia do festival.

Lentamente, os cartazes dos festivais de Verão do próximo ano começam a ganhar forma. Agora é o Super Bock Super Rock que anuncia o primeiro nome para a próxima edição, os italianos Måneskin, em estreia nacional. A banda toca na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, a 18 de Julho de 2024.

O grupo de pop-rock italiano lançou o primeiro álbum Il Ballo Della Vita, em 2018, mas só extravasou as fronteiras do seu país em 2021, quando venceu a Eurovisão com "Zitti e buoni". O mais recente disco, Rush!, saiu no início do ano e foi alvo de uma crítica selvagem na Pitchfork, que o descreveu como sendo "terrível a todos os níveis" e lhe deu uma nota de 2,0/10. O texto tem muita piada.

Os Måneskin tocam no primeiro dia do Super Bock Super Rock, que em 2024 se realiza entre 18 e 20 de Julho, no Meco. Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e custam entre 72€ e 279€.

Herdade do Cabeço da Flauta (Meco). 18-20 Jul (Qui-Sáb). 72€-279€

