Mano a Mano e Tchavolo no festival Jazz Manouche, em Almada

O Festival Jazz Manouche volta a Almada para uma segunda edição entre os dias 18 e 21 de Maio. Durante quatro dias, o Cine Incrível – Alma Danada vai acolher concertos de Miss Manouche, Mano a Mano e muito mais.

O ritmo swing dos anos 20 e 30 e o jazz cigano característicos do quarteto Miss Manouche abrem o festival no dia 18 de Maio, às 21.00. No dia seguinte, à mesma hora, é a vez da dupla dos irmãos André e Bruno Santos, os Mano a Mano, subirem ao palco. Às 22.00, o público pode esperar música do francês Charles Tchavolo Schmitt, guitarrista de jazz cigano.

No dia 20, à moda do reconhecido Django Reinhardt, Daniel John Martin & Romane dão um concerto, marcado para as 21.00.

A segunda edição do Jazz Manouche chega ao fim no dia 21 de Maio. Às 16.00, os mais curiosos podem participar numa aula de dança aberta ao público e, pelas 17.00, os bailarinos da Escola de Dança Blues & Swing Lisboa dançam ao som de Manouche Station. Ambas as propostas são gratuitas.

O festival pretende contribuir para o estabelecimento deste sub-género musical em Almada, além de ter como objectivo animar a rua, ao acrescentar as vertentes de dança – com balboa e lindy-hop – e do cinema.

Cine Incrível – Alma Danada (Almada). 96 521 0300. 18-21 Mai, Qui-Dom. Vários horários. 16,05€-32,10€

Texto editado por Mauro Gonçalves.

