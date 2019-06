Marcas portuguesas e brasileiras juntam-se em pop-up store em Belém

O Espaço Espelho d’Água, em Belém, vai receber uma pop-up store com marcas contemporâneas, autorais, socialmente responsáveis e com produções limitadas, para mostrar o que de melhor Portugal e o Brasil têm para oferecer. O programa inclui ainda uma oficina de macramê, uma talk e um concerto de samba e pop-rock brasileiro.

“São eles que anunciam o Verão”, escreveu em poema Eugénio de Andrade, sobre o florir dos jacarandás, árvore de origem brasileira que dá à cidade de Lisboa matizes de azul e roxo. Mas este Verão há mais um Jacarandá para não perder de vista. O colectivo de marcas exclusivas portuguesas e brasileiras estreia-se a 6 de Julho, das 11.00 às 19.00, no Espaço Espelho d’Água, em Belém. Num ambiente tropical, vão estar expostas marcas de vestuário, moda de praia, calçado, acessórios e arte.

A curadoria é de Laura Acciaioli, portuguesa responsável pelo Rehabbed Market, e de Cristiane Serpa, carioca com vasta experiência em comunicação e design estratégico. Juntas querem celebrar a fusão das culturas brasileira e portuguesa. “O Jacarandá apresenta e empodera designers, artistas, pequenos e médios empresários que dão a conhecer criações autorais, de sotaques brasileiro e português, na área da moda e estilo de vida”, pode ler-se em comunicado. “Para as brasileiras, funciona como um termómetro para sentirem o mercado europeu antes de dar um passo maior”, explica à Time Out Cristiane Serpa.

O catálogo de expositores conta com marcas brasileiras como a Abacaxi Brasil (moda de praia), Studio.AREIA (moda de praia com loja no Bairro Alto), Filigrana Biológica (biojoias brasileiras) e Sunset Wood (óculos impermeáveis com lentes polarizadas e 100% protecção UV), entre outras. O Benjamin Coffee House também estará presente, com café brasileiro 100% Arábica servido em cone com gelado de baunilha.

Já entre as marcas portuguesas, encontra, por exemplo, Benedita Formosinho (designer setubalense de vestuário e acessórios), Mind the Trash (loja desperdício zero de produtos sustentáveis e livres de plástico), Pêra Doce (marca de mochilas e acessórios) e Zé Luís (ceramista).

Destaca-se também o projecto “Dress a girl around the world”, que já entregou 27.000 vestidos e 11.000 calções para crianças de comunidades em África. Para ajudar, basta comprar uma roupa da marca Dress a Purpose, cujas receitas revertem totalmente para o projecto.

O evento começa às 11.00, com entrada livre. Se quiser participar na oficina de macramê da MyBohim em parceria com a Be Simple Home, o bilhete custa 25€, com materiais incluídos, e a inscrição deve ser feita através de e-mail (info@besimplehome.com).

O programa inclui ainda uma conversa sobre “Consumo consciente no mundo contemporâneo”, com a designer e influencer Rita Patrocínio; Sofia Cotrim, apresentadora do programa da SIC “Mundo de Sofia”; Dani Tótola, arquitecta e fundadora da Be Simple Home; e Helena Bento, CEO da JMD. A mediadora será Alexandra Quadros, fundadora do Merc´art.

A partir das 17.30, pode aproveitar o concerto de samba e pop-rock brasileiro. Se estiver com fome, há buffet de feijoada brasileira no restaurante do Espaço Espelho d’Água por 20€, com direito a uma de três sobremesas: gelado de limão, ananás laminado ou Romeu e Julieta - creme de queijo e natas com compota de goiaba.

