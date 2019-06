Marcha do Alto do Pina é a grande vencedora das Marchas Populares

Com 216 pontos, a Marcha do Alto do Pina foi a primeira classificada desta edição das Marchas Populares de Lisboa, seguida de Alfama e Penha de França.

Foram 23 as marchas que encheram de cor e música a Avenida da Liberdade, mas apenas 20 estavam sujeitas ao crivo do júri de serviço.

A convidada Marcha Popular de Ribeira de Frades e as tradicionais Marcha dos Mercados e a Marcha Infantil A Voz do Operário abriram o desfile, às quais se seguiram as duas dezenas de marchas que concorriam pelo primeiro lugar e pelos prémios nas categorias de cenografia, coreografia, desfile na Avenida da Liberdade, figurinos, letra, composição original e musicalidade.

A Marcha do Alto do Pina também levou para o bairro os prémios de coreografia, desfile, figurinos (ex-aequo com a Marcha de S. Vicente e a Marcha de Alfama), letra e composição original.

Conheça as classificações finais:

1.º Marcha do Alto do Pina (216 pontos)

2.º Marcha de Alfama (207,5 pontos)

3.º Marcha da Penha de França (194,5 pontos)

4.º Marcha de S. Vicente (182,5 pontos)

5.º Marcha do Bairro Alto (171,5 pontos)

6.º Marcha de Alcântara (171 pontos)

7.º Marcha de Marvila (170,5 pontos)

8.º Marcha da Bica (170 pontos)

9.º Marcha dos Olivais (168,5 pontos)

10.º Marcha de Carnide (167 pontos)

11.º Marcha do Castelo (161,5 pontos)

12.º Marcha do Bairro da Boavista (155,5 pontos)

13.º Marcha da Madragoa (149,5 pontos)

14.º Marcha da Baixa (146 pontos)

15.º Marcha da Ajuda (142,5 pontos)

16.º Marcha da Mouraria (138,5 pontos)

17.º Marcha da Graça (135 pontos)

18.º Marcha da Bela Flor-Campolide (132 pontos)

19.º Marcha do Beato (128 pontos)

20.º Marcha do Parque das Nações (110 pontos)

Classificações por categoria:

Cenografia: Marcha de S. Vicente e Marcha de Carnide

Coreografia: Marcha do Alto do Pina

Desfile na Avenida da Liberdade: Marcha do Alto do Pina

Figurinos: Marcha do Alto do Pina, Marcha de S. Vicente e Marcha de Alfama

Letra: Marcha do Alto do Pina e Marcha do Bairro Alto

Melhor Composição Original: Marcha do Alto do Pina com "Alto lá com o Alto do Pina"

Musicalidade: Marcha da Mouraria

