Maria Guedes marca quatro mercados Stylista para 2022: o da Primavera acontece já a 2 e 3 de Abril

Primavera, Verão, Outono e Inverno: saque da agenda e aponte as datas dos quatro Markets Stylista do ano, que acontecem todos na FIARTIL, no Estoril.

Em 2021, Maria Guedes estreou-se num mercado de meia-estação com o Fall Market Stylista, depois de alguns anos com apenas dois eventos por ano, no Verão e no Inverno. Em 2022 leva o projecto ainda mais longe, com quatro mercados, um para cada estação do ano. E já têm todos data marcada, como anunciou a fundadora e organizadora na sua conta de Instagram esta segunda-feira. Toca a apontar no calendário: o de Primavera é já a 2 e 3 de Abril; o de Verão antecipa as férias grandes a 28 e 29 de Maio; o de Outono está marcado para 8 e 9 de Outubro; e o de Inverno, perfeito para as últimas compras de Natal, acontece a 17 e 18 de Dezembro.

O que Maria Guedes não disse no Instagram mas adiantou à Time Out Lisboa é que todos os mercados vão acontecer na FIARTIL, no Estoril, com os mesmos horários das últimas edições (sábado e domingo entre as 10.00 e as 19.00) e bilheteira de 3€ (a partir dos 12 anos).

Goncalo M. Catarino Maria Guedes

"O Fall Market foi um sucesso e por isso tenho vontade de testar a versão Spring", diz Maria. "Estou a pensar num mercado mais pequeno (não usaremos o recinto todo), com menos marcas, muita cor, leveza, novidades, colecções cheias de optimismo e aquela sensação boa de calor a caminho."

O principal foco continuam a ser as marcas portuguesas preferidas de Maria Guedes e a primeira edição de 2022 deverá incluir saldos da estação passada e sugestões para a Páscoa e de fitness "porque... Verão a chegar!", remata.

