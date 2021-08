Maria Reis e Sara Graça inauguram nova temporada do TBA em Setembro

A nova temporada do Teatro do Bairro Alto arranca a 2 de Setembro, com o trabalho colaborativo da cantautora Maria Reis e da artista plástica Sara Graça. Mas há muito mais para ver até Dezembro. A nova Exposição de Amantes de Raquel André, o regresso do Alkantara Festival, o ciclo de conferências sobre o experimentalismo nas artes performativas e a Caminhada pela Fronteira de Lisboa são alguns dos destaques.

“Não estávamos a adivinhar o pára-arranca da pandemia, mas sim a imaginar uma programação que pudesse abrandar (estendendo projectos ao longo do calendário, pontuando-o ou laborando em contínuo) e acelerar (beneficiando das leituras cruzadas que a justaposição de espectáculos pode provocar)”, confessa o director artístico Francisco Frazão, que agora desvenda, entre reagendamentos reincidentes e inclusões à última da hora, “um programa em camadas, algumas mais antigas, outras muito recentes”.

A programação presencial arranca a 2 de Setembro, pelas 19.30, com um concerto de Maria Reis, acompanhado pelo imaginário visual de Sara Graça. Segue-se, de 8 a 10 de Setembro, novamente pelas 19.30, uma proposta da dupla Jonas&Lander, que sobem a palco com a peça de dança Lento e Largo, onde performers robóticos e humanos coexistem num apocalipse visual. Fora de cena, o Teatro do Silêncio desafia a uma Caminhada pela Fronteira de Lisboa, nos dias 11 e 25 de Setembro e 2 e 16 de Outubro, pelas 10.00.

Ainda em Setembro, há mais teatro e performance, mas também música e até cinema. Destaca-se, por exemplo, a exibição em streaming de Teorias da Inspiração – filme (14 de Setembro, 10.00), que marca o final da primeira fase de criação de Teorias da Inspiração, a peça que estreará em 2022 no Teatro do Bairro Alto; e o novo espectáculo de Xavier de Sousa. Com estreia a 23 de Setembro, Pós- fala de racismo, da construção do nacionalismo português, da identidade do imigrante e da permanência das heranças coloniais.

Já em Outubro, a programação arranca online, com Ditas e Desditas da Estatuária Lisbonense, para ver de 6 a 31 de Outubro, no site da iniciativa. Para fãs de teatro, Mónica Calle promete desvendar o Caminho para a Meia-Noite entre 7 e 12 de Outubro, terças, quintas e sextas-feiras, às 18.30 e às 21.30, e fins-de-semana, às 17.00 e às 20.30. Sobressai ainda, entre as restantes propostas, uma conferência-performance para 17 de Outubro, às 17.00; e dois eventos de entrada livre, nos dias 17 e 20 de Outubro, às 19.30 e às 18.30, respectivamente.

Novembro arranca no dia 5, com a inauguração da Exposição de Amantes, de Raquel André, que convida a perder-nos num espaço de intimidade, de quarta a sexta-feira, das 17.00 às 22.00, e ao fim-de-semana, a partir das 15.00. Pelo meio, a 9 de Novembro, às 19.30, há concerto de Anthony Braxton, um dos mais profícuos compositores americanos, que estreia uma nova formação dos Diamond Curtain Wall, por ocasião de uma digressão europeia, com Susana Santos Silva, trompetista e compositora portuguesa, e Adam Matlock, acordeonista norte-americano.

Em Novembro, é ainda de assinalar o regresso do Alkantara Festival, com três espectáculos para ver entre os dias 13 e 27: She gave it to me, I got it from her, de Clara Amaral; Altamira 2042, de Gabriela Carneiro da Cunha; e Cosmic Latte, de Sonya Lindfors. Segue-se a programação de Dezembro, que começa com um espectáculo de dança de entrada livre, entre os dias 2 e 4. O melhor será consultar toda a informação já disponível no site do Teatro do Bairro Alto.

A bilheteira local do TBA abre uma hora antes do início de cada sessão. A bilheteira online nunca encerra. Para as actividades gratuitas presenciais, é necessária inscrição prévia.

