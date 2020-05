Marisa Matias, Paulo Furtado e Catarina Gomes vão discutir o fim do mundo

Uma eurodeputada, um músico e uma jornalista – podia ser o começo de uma anedota, mas é uma combinação para conversar sobre um estado de confinamento insólito. O debate, para ver online em directo, está marcado para esta quarta-feira.

As Conversas no Manicómio, organizadas em parceria com a câmara de Lisboa, foram lançadas em 2019. Mas o actual contexto de isolamento e distanciamento social ditou a inevitável estreia em streaming, em Abril, com “Fim do Mundo”, um formato online especial para, sem filtros, conversar sobre o nosso estado de alma. Nesta quarta-feira, 6 de Maio, às 21.30, a eurodeputada Marisa Matias, o músico Paulo Furtado e a jornalista Catarina Gomes juntam-se para falar sobre a pandemia e o futuro.

“Será uma conversa descontraída e pertinente, sobre a expectativa de uma mudança ou não no mundo, nas formas de estar e, claro, na vivência de cada um neste momento”, conta à Time Out Sandro Resende, responsável pelo Manicómio, um projecto de inovação social e cultural que, através da arte e produção de conteúdos criativos, promove a empregabilidade de pessoas com experiência de doença mental.

“Sem regras, com espaços e muita margem de manobra para falar de tudo e de nada”, lê-se na página do evento no Facebook, onde poderá assistir à conversa em directo. Se preferir, também poderá ver a partir do canal de Youtube do Manicómio.

A primeira conversa em formato online, sobre as incertezas do presente e as “certezas” do futuro, ocorreu a 1 de Abril, com o escritor Valter Hugo Mãe, o artista plástico Pedro Cabral Santo e a psiquiatra Ana Matos Pires. Seguiu-se uma segunda edição com Fernando Alvim, Margarida Pinto Correia e o chef Alexandre Silva, sobre como o espírito português do “logo se vê” e “cá se vai” é perfeito para a sobrevivência. Esta é a terceira edição e a promessa é a de uma nova conversa online a cada duas semanas.

