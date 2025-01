Marlene Vieira aposta em “Semana da Francesinha” no Zunzum e cria cinco receitas

Para os mais puristas, francesinha que não seja a clássica poderá ser um ultraje, mas se há chef que o pode fazer é Marlene Vieira. A francesinha clássica é um sucesso há anos no Time Out Market e, mais recentemente, é a açoriana com bolo lêvedo, que tem dado que falar no Zunzum. As duas fazem parte do menu especial que estará disponível apenas durante sete dias, de 2 a 9 de Fevereiro.

Na “Semana da Francesinha”, as cinco versões estarão sempre disponíveis, servidas com o tradicional ovo e acompanhadas por batatas (18€). Se a clássica é feita em pão de forma com bife do lombo, salsicha de porco, salame, linguiça, queijo flamengo, ovo e molho tradicional, a açoriana é composta por bife da vazia de carne açoriana, queijo São Jorge com três meses de cura, pasta de chouriço de São Miguel e molho tradicional com pimenta da terra (e o pão é o típico bolo lêvedo, ora pois).

Mariana Valle Lima

Já a francesinha “alentejana” é feita com borrego, queijo de Serpa, ervas, gema e molho tradicional, enquanto a de camarão junta entre as fatias de pão de forma um bife de atum, um “salame” de camarão e choco, camarão e molho tradicional. Por fim, na versão vegetariana a chef optou por um brioche de alfarroba com cogumelo portobello, cebola frita, queijo flamengo, ovo e molho vegetariano.

Para acompanhar, Marlene Vieira propõe como pairing as cervejas artesanais da Dois Corvos, cujos produtores participarão no jantar de dia 5 (quarta-feira) no Zunzum.

