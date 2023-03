Marvila celebra o St. Patrick's Day com concertos e sandes de pernil

Best Youth, uma das bandas que vai actuar no Jameson Arraial St. Patrick

É o arraial mais esperado do ano, pelo menos para os devotos do santo padroeiro irlandês, e está de volta já a 17 de Março. O local escolhido foram os Armazéns Abel Pereira da Fonseca, em Marvila, onde a Jameson lança a amizade como mote da celebração e chama-lhe Festa dos Jamigos.

Este ano, como já dita a tradição, há alguns artistas nacionais em cartaz. Dino D’Santiago, o DJ e produtor Branko e Shaka Lion são alguns dos nomes confirmados, mas o alinhamento musical não fica por aqui – Best Youth e Wolf Manhattan (João Vieira) também actuam no arraial de sexta-feira à noite.

Para além de música, haverá outras atracções. Na zona dos comes e bebes, conte com propostas da chef Natalie Castro, ao serviço do Isco, padaria de Alvalade com opções para se sentar à mesa. O brioche, a sua especialidade, será devidamente guarnecido com lascas de pernil assado.

Os bilhetes, em número limitado, já estão à venda e cada um inclui duas bebidas (com whiskey, claro) e uma sandes de pernil (ou a respectiva opção vegan).

Praça David Leandro da Silva, 1-7 (Marvila). Sex 19.00-02.00. 20€

Texto editado por Mauro Gonçalves

