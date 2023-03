Mercado da Vila em Cascais celebra St. Patrick’s Day

O St. Patrick's Day (ou dia de S. Patrício, em português) vai ter uma celebração à altura no Cascais Food Lab, a academia de cozinha no Mercado da Vila, a 17 de Março.

O evento vai reunir à mesa a comunidade irlandesa, com um jantar temático no valor de 45€, combinando receitas tradicionais desta época festiva. Entre as 19.00 e as 21.00, o Cascais Food Lab abre portas a quem quer conhecer a gastronomia do país e a sua cultura. A ementa abre com uma típica sopa de vegetais, conhecida como leek potato soup with cream and herbs, e com scallops with black pudding and crispy Parma ham, um prato feito com vieiras e com um enchido à base de carne e sangue.

O borrego está na base do prato principal e, a acompanhar, soda bread, um pão feito com bicarbonato de sódio, popular na cozinha irlandesa. Para adoçar o palato, a sobremesa escolhida será um crumble com creme de baunilha.

Nem só de comida será feita esta celebração. Quem passar pelo Mercado da Vila, às 19.00, poderá assistir a um espetáculo de dança, em colaboração com os bailarinos da Associação Portuguesa de Dança Irlandesa, e provar o famoso irish coffee, preparado por alunos da Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril. A entrada é livre.

Rua Padre Moisés da Silva, 8 (Cascais). 910 128 769. Sex (17 Mar). 45€ (jantar)

Texto editado por Mauro Gonçalves

+ Oeiras recebe gastronomia transmontana e artesanato de Vinhais

+ Feira do Livro de Poesia ocupa Jardim da Parada durante seis dias