Matriarca do Solar dos Presuntos junta-se ao chef para quatro almoços especiais de lampreia

“Em 1974, pelas mãos da nossa querida Dona Graça, chegavam as primeiras ‘lampreias do Solar’ à sua mesa! Hoje, por outras mãos, mas com a dedicação de sempre, voltam a estar disponíveis de forma regular as famosas lampreias de Lanhelas. Há tradições que o tempo não apaga.” O anúncio é feito no Instagram do Solar dos Presuntos, onde a época da lampreia é sempre muito esperada. Este ano, porém, há uma novidade: quatro almoços especiais, até ao final do mês, em que a lampreia é apresentada de várias formas – e até Maria da Graça, mãe do proprietário Pedro Cardoso, vai dar uma mão na cozinha ao chef Hugo Araújo.

Lampreia de escabeche, arroz de lampreia, açorda de lampreia e lampreia assada: até ao final de Março, as quartas-feiras no Solar dos Presuntos são dedicadas ao bicho feio. Tudo num só almoço, disponível para apenas 14 pessoas, a capacidade da Academia, criada na ampliação do restaurante das Portas de Santo Antão, instalada numa sala mesmo colada à cozinha, do outro lado do corredor, numa zona que antigamente não existia.

Os almoços, sempre às quartas-feiras, têm o custo de 140€ e incluem harmonização de vinhos pela Garrafeira Nacional.

Se para alguns o aspecto afasta, para outros é pitéu irrecusável e nem sempre fácil de encontrar por Lisboa. O Solar dos Presuntos é dos poucos que não falha à chamada, mesmo em anos de parca lampreia, o que acontece especialmente em anos de pouca chuva e consequente menor caudal dos rios. Vinda de Lanhelas, em Caminha, a lampreia está também na carta do restaurante, correndo bem, até Abril.

O ideal é sempre reservar, ainda mais para os almoços especiais às quartas-feiras, visto que os lugares são limitados.

