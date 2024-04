May the 4th. Um dia inteiro de programação para fãs de Star Wars

Quase toda a gente sabe que 4 de Maio é a data favorita de todos os fanáticos de Star Wars. Em inglês, o dia (May the 4th) evoca um trocadilho com a popular máxima do Star Wars, “may the force be with you” (“que a força esteja contigo”, em português). Por todo o mundo, as marcas lançam campanhas e promovem actividades para os fãs. Em Portugal, por exemplo, a Fnac, que está com promoções em produtos Star Wars até 4 de Maio, vai dinamizar exposições, jogos, quizzes e encontros em várias lojas do país. Mas não é a única e a programação também se faz no pequeno e no grande ecrã.

Comece a preparar a agenda. Se estiver com vontade de sair de casa, as Fnac Almada, Vasco da Gama, Cascais e Alfragide vão acolher, a partir de dia 4 e até 11 de Maio, uma exposição de Stormtroopers em tamanho real. Além disso, a loja de Cascais também terá dois conjuntos gigantes de LEGO Star Wars, para os fãs usarem como cenário para fotografias, e uma noite de quiz ainda antes, a 3 de Maio, entre as 19.00 e as 21.30, para quem quiser testar os seus conhecimentos e competir por prémios.

Caso queira rever os filmes, o Star Channel, antigo Canal Fox, assinala o dia com uma emissão totalmente dedicada aos fãs da saga: um especial de cinema com os seis primeiros episódios, que vai poder ver de uma assentada. Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança é exibido a partir das 10.05, seguindo-se Star Wars: Episódio V – O Império Contra-Ataca (12.15), Star Wars: Episódio VI – O Regresso de Jedi (14.45), Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma (17.15), Star Wars: Episódio II – O Ataque dos Clones (19.55) e Star Wars: Episódio III – A Vingança do Sith (22.45).

Está também prevista a estreia de Star Wars: Lendas do Império, uma segunda leva de histórias animadas sobre personagens do universo criado por George Lucas – a primeira, Star Wars: Lendas dos Jedi, saiu em 2022. A produção junta-se ao catálogo do Disney+, onde os fãs podem ver ou rever todos os momentos imperdíveis da saga Skywalker, desde a primeira aparição de Luke até à batalha final entre Rey e Kylo Ren; bem como as séries de animação e os exclusivos Andor, Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian e Ahsoka. Em Junho, estreia-se A Acólita, série que promoverá um mega regresso ao passado, ou seja, aos últimos dias da Alta República, mais ou menos um século antes da acção de Episódio I: A Ameaça Fantasma (1999).

As origens de May the 4th

A primeira vez que a produtora Lucasfilm fez o trocadilho foi em Julho de 1978, numa referência ao fourth of July, Dia da Independência dos Estados Unidos. E a primeira referência directa ao 4 de Maio, que viria a tornar-se dia de festa para todos os fãs da franquia, foi feita apenas no ano seguinte. Mas teve pouco ou nada a ver com Star Wars. No dia 3 de Maio de 1979, antes de Margaret Thatcher ser eleita Primeira-Ministra do Reino Unido, membros do Partido Conservador fizeram um anúncio no jornal londrino Evening News, onde se lia: “Dear Maggie, may the fourth be with you”. No dia seguinte, 4 de Maio, ela tomou posse. A frase não voltaria, no entanto, a ser dita tão cedo. O seu uso, pelos fãs da franquia, só se generalizou a partir da segunda metade da década de 1990.

