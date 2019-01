Medeia Card fica mais barato com encerramento dos cinemas no Monumental

Passar os dias nos cinemas Medeia vai ficar mais em conta. O motivo é o já conhecido encerramento das salas de Paulo Branco no Monumental.

A mensalidade do cartão Medeia, que dá a possibilidade de ver um máximo de dois filmes por dia nas salas de cinema da Medeia vai descer de 17 para 12 euros. A redução no preço deve-se ao já divulgado encerramento do Monumental – o Centro Comercial Monumental vai entrar em obras neste ano e deixará de ser uma das principais casas do cinema de Lisboa, em que são exibidas produções anglo-saxónicas e europeias, de grandes estúdios ou independentes.



Sendo assim, a partir de 21 de Fevereiro, a programação do Monumental limitar-se-á, num período ainda indefinido, a uma programação especial da Sala 4, aos fins-de-semana, que terá fim no momento em que as obras de remodelação se iniciarem. “Essa programação, que se pretende singular, incluirá antestreias, sessões únicas de filmes não estreados e outros, ciclos, debates”, anuncia a Medeia Filmes em comunicado.

Para lá das sessões que terão lugar aos fins-de-semana no cinema Monumental, quem tem o cartão Medeia vai continuar a poder ver filmes no Medeia Nimas (Lisboa) e no Cine-teatro do Campo Alegre (Porto). De resto, as condições são as mesmas: entrada gratuita em todos os filmes (com a diferença de duas horas entre sessões) e direito a dois bilhetes de acompanhante a 4,50 euros.

“Os actuais detentores do cartão com assinaturas anuais que expirem para lá do dia 1 de Abril serão recompensados com a oferta de três meses extra em relação à data de validade (caso prefiram, poderão ser reembolsados, na proporção dos meses até ao termo do contrato)”, lê-se, ainda, no comunicado.

Mas, até lá, a Medeia tem um cartaz bem recheado para o início de 2019. A partir de quinta-feira, dia 3, é exibido em exclusivo o novo Lars von Trier, The House That Jack Built, que será acompanhado pelo ciclo “Uma História de Violência (no Cinema)”. Ainda por lá passarão O Amante Duplo, de François Ozon, Vox Lux, de Brady Corbet, Selvagens, de Dennis Berry, Correio de Droga, de Clint Eastwood, entre outros.

