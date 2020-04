Mercadito da Carlota acontece online com marcas portuguesas e descontos especiais

Estava na agenda para final de Março, foi adiado para Abril e agora, sem mais demoras, o Mercadito da Carlota deixa a sua versão física para ter uma edição online. Acontece de 1 a 3 de Maio e, para apresentar as colecções de Verão, reúne apenas marcas portuguesas com direito a descontos especiais e portes gratuitos.

Já se tornou num hábito na cidade com várias edições por ano, consoante as estações, sempre com a mão de Fernanda Velez, autora do Blog da Carlota e mentora do evento. Na impossibilidade de realizar a edição Summer Preview em carne e osso, Fernanda decidiu reunir esforços e mudar-se para o online. “Em tempos de crise saem coisas boas, temos de nos reinventar e assim acontece a versão online do #mercaditoblogdacarlota, desde sempre assente na divulgação do que melhor se faz em Portugal”, anuncia num post de Instagram.

O mercado decorrerá ao longo de três dias numa plataforma já criada para o efeito (aqui) e vai reunir cerca de 60 marcas portuguesas com propostas para mulher e criança, decoração e bem-estar. Nessa plataforma estarão representadas as marcas participantes através do seu logo e de uma peça exemplificativa do que vendem – e é na apresentação de cada marca que será redireccionado para os seus sites próprios.

Por lá vão estar marcas como a DOT, Peixinho do Mar, Cherrypapaya, Paper Boat, Spry, Buzina, Rust and May, Cluoh, Mishmash, Aumar, Banema Store, Crismaria, Carolina Curado ou Pureza Tète.

Algumas das marcas aderentes vão ter descontos especiais que serão fornecidos por um código obtido no site do Mercadito da Carlota. Já os portes de todas as encomendas para Portugal serão gratuitos.

A vantagem de ser um mercado online é que chega a todo o país, já não só àqueles que dantes podiam deslocar-se até à Cordoaria.

+ Revista Time In: leia a edição desta semana

+ Mercados online: não precisa de sair de casa para fazer compras